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「蔣萬安」抖音帳號狂吸11萬粉 本尊蔣萬安澄清：不是我或團隊經營
北市長蔣萬安去年在雙城論壇的8分鐘致詞引發對岸網友狂讚，近期有網友發現，一個「蔣萬安」的大陸抖音帳號，上頭寫「台灣省台北市長助理號」，被台灣網友批「自降國格」，並在threads上引發熱議。蔣萬安今天澄清，「這不是我個人或團隊在經營，從來沒有註冊過。」
蔣萬安今天上午出席台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程動工典禮，對於這個抖音帳號是否是遭冒名開設？蔣萬安鄭重澄清，「這不是我個人或團隊在經營，從來沒有註冊過。」
有網友發現，這個抖音帳號是去年10月開設，至今已累積11.7萬粉絲，上頭多是蔣萬安官方社群公開的影音內容，有網友認為，應該是對岸有人「搬運」蔣萬安的社群內容，可能是拿來盈利。
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