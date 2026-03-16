李貞秀質詢處女秀就吃閉門羹 劉世芳拒絕上台全程不發一語

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳今天拒絕在內政委員會接受李貞秀質詢，劉世芳與內政部官員全程未上質詢台備詢。內政委員會召委、民進黨立委李柏毅表示，內政委員會尊重李貞秀發言，但是也尊重行政部門的立場，亦即行政官員不必接受詢答，同時也可以不必提供問政資料。

立法院內政委員會今天邀請劉世芳列席報告業務概況，輪值召委為民進黨立委李柏毅。輪到李貞秀發言時，李柏毅進行會議說明，立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，內政委員會尊重李貞秀上台發言，但是行政院也清楚表明立場，「尊重行政院不必回應，接下來請李貞秀女士上台發言。」

面對李貞秀邀請劉世芳上台備詢，李柏毅則再次重申，韓國瑜上周召集黨團協商，內政委員會尊重李貞秀上台發言，但是也尊重行政院所有結論，亦即行政官員不必詢答，而且也不必提供資料。

李貞秀表示，今天本來要討論民生議題，顯然內政部的態度就是不管民生、只想做政治鬥爭，民進黨政府根本不關心居住正義，同時請會議主席李柏毅做出公正裁示。李柏毅對此重申，尊重李貞秀的發言，「我們尊重行政官員可以不用上台。」

李貞秀表示，內政部代表行政部門列席備詢，劉世芳就有義務站上備詢台，行政院是否涉及藐視國會。李柏毅則說，行政立法互相尊重，內政委員會尊重行政院，「行政官員可以不用上台，其實所有委員會也都會遇到，我們尊重李貞秀女士的發言。」

李貞秀質疑，台灣是法治國家，所有國人也都在看，中華民國憲法就在這裡，遇有立委資格問題，麻煩依循法律判決，「假設我質疑劉世芳女士貪汙，難道她就沒有資格擔任內政部長？是否也要等到法律判決？起碼我要先去提告，然後等法院三審判決定讞，她的貪汙罪才會成立。」

李柏毅則說，行政院所有官員都沒有法律問題，然而李貞秀目前身分有法律問題，「我再次重申，法律不能協商，我們尊重李貞秀女士的發言。」

隨後，李貞秀分別請劉世芳、國土署長蔡長展、住都中心董事長花敬群等人上台備詢，李柏毅數度重申尊重行政院態度，行政官員不必上台備詢。