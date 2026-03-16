賴總統稱國民黨政府不如日殖民又被「校正回歸」蔣萬安1句話酸爆

賴清德總統前天出席台灣總統直選30周年研討會時表示，國民黨政府來台後，比殖民統治的日本對台灣人還差，並稱司馬遼太郎為東京都知事，有網友發現，總統府官網已經將爭議言論「校正回歸」，北市長蔣萬安今重砲酸，「中華民國總統的一言一行，都應該以團結社會為念，小編就不必事後一再的修改。」

有網友發現，總統府官網的新聞稿修改了賴總統的爭議言論，賴總統原本致詞稱司馬遼太郎為東京都知事，新聞稿也改成日作家，蔣萬安今天上午出席台北音樂廳與圖書總館（音圖中心）新建工程動工典禮時受訪，被問及繼「團結十講」之後，小編再度為賴總統的致詞發言「校正回歸」，蔣萬安回應說，「中華民國總統的一言一行，都應該以團結社會為念，小編就不必事後一再的修改。」

對於賴總統前天的爭議言論，蔣萬安昨天曾重話表示，「殖民主義和二次大戰是台灣人心中的傷痛，也是國際社會的傷痛，賴總統不應該美化這一切，身為中華民國的總統，應該要促進團結社會，而不是一再撕裂社會，製造更深的仇恨跟對立。」