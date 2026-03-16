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賴總統「日殖」較好言論惹議 高金素梅批對原民先輩不敬和汙辱

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
無黨籍立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片
無黨籍立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統評論日本殖民比國民黨政府好言論引發爭議，無黨籍原住民立委高金素梅於社群發文批評，賴總統的冷血言論除無知，更是對日本人殺原住民族先輩的不敬和汙辱。貼文並附上影片，當中展示一張日軍砍下泰雅族人人頭的照片，她表示，這些內容並非要挑起民族仇恨，而是要讓族人都知道「我是誰？」

賴總統前天在「台灣總統直選卅周年與民主韌性研討會」致詞，提及「國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」，遭藍營痛批是刻意製造對立仇恨發言。不只有國民黨立委，高金素梅也於社群發文批評。

高金素梅指出，賴總統言下之意，是說日本殖民者對待台灣人民比國民黨好？ 作為一個長年向台灣原住民族歷史學習的原住民後代，聽到賴總統這種冷血評論，感到傷心和憤怒。她要嚴正地指控，賴總統這種說法，是對原住民族先輩抵抗日本殖民者歷史的無知，更是對日本人所殺掉的原住民族先輩的不敬和汙辱，殺戮、掠奪、控制、同化就是日本殖民台灣的手段。

高金素梅並於貼文附上影片，她於影片中表示，她早在2002年8月就與資深媒體人徐宗懋合作策劃「無言的幽谷」圖文集，當中藉由圖文講述1913、1914年的悲慘年代，日本陸軍第一聯隊侵略原住民部落的戰爭罪行。

影片中放上一張日軍手握大刀，砍下泰雅族人抗日勇士人頭的照片。高金素梅感嘆，自己對於日本侵略泰雅族的歷史，是人生過了大半才了解，她不了解為什麼史冊都沒有這段歷史，而絕大多數泰雅族人也不知道，日軍曾經用殺光、搶光、燒光的「三光政策」摧毀大家的部落，掠奪所有的土地。

高金素梅表示，漢人有句諺語「亡人之族，先亡其史」，「無言的幽谷」並非要挑起民族仇恨，只是想要泰雅族子子孫孫都知道「我是誰？」，祖先曾經為了要捍衛傳統領域而付出大代價。日本殖民統治退出台灣已經57年，族人們的傳統領域在哪？能把這些史料送回部落，比現在所舉辦的任何原住民活動都更有意義。

台灣智庫15日舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統出席。賴清德於會中批評，國民黨政府不如日本殖民，引發爭議。圖／聯合報系資料照片
台灣智庫15日舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統出席。賴清德於會中批評，國民黨政府不如日本殖民，引發爭議。圖／聯合報系資料照片

無黨籍原住民立委高金素梅於社群發文並附上影片，當中有張日軍手握大刀，砍下泰雅族人抗日勇士人頭的照片。圖／取自高金素梅臉書
無黨籍原住民立委高金素梅於社群發文並附上影片，當中有張日軍手握大刀，砍下泰雅族人抗日勇士人頭的照片。圖／取自高金素梅臉書

高金素梅 原住民族 賴總統 日治時期

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