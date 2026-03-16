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民調：中國民眾傾向不對台動武 8成6挺加強文化交流

中央社／ 華盛頓15日專電

美國學界對中國民眾進行民調發現，中國民眾對台灣抱持相對友善的情感，多數受訪者傾向以非軍事手段改善兩岸關係，86%支持加強文化交流、81%認為應深化經貿互動；半數受訪者認為，動武只會讓台灣議題惡化，其中女性比男性更支持鴿派立場。

這項民調由非營利組織卡特中心（The CarterCenter）與艾莫瑞大學（Emory University）發起，並與中國民調公司合作進行，先在2025年夏季就1428人完成試驗性調查，以驗證邏輯結構；正式調查在2025年10月27日至今年1月1日期間開展，共訪問2506名中國成年人。

●中國大眾對台灣抱持相對友善情感

根據卡特中心近日公布的正式報告，中國大眾對台灣抱持相對友善的情感。調查希望中國民眾對台灣的感受評分，0到49的評分表示感受到不友好和冷漠；51到100之間表示感到友好和溫暖（favorable andwarm），而中國受訪者平均給出62分（滿分100分）。

報告指出，這些數據與美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（The Chicago Council on Global Affairs）報告中美國民眾對台灣的感受相似。雖然不同性別、年齡和收入的受訪者對台灣感受不同，但在這次民調的兩輪調查中，沒有任何一個群體表達負面情緒（評分低於50分）。

●81%支持有限度打擊　不挺全面入侵

另一方面，在「台灣公開獨立」的假設情境下，81%受訪者支持對台灣離島進行有限軍事打擊，僅32%支持展開全面入侵。

報告指出，不願公開支持全面開戰的原因，部分可從另一題看出端倪：認為「使用武力只會讓台灣議題惡化」的比例（50%）是不同意者（24%）的兩倍。

在性別、學歷及收入差異方面，女性（53%）比男性（47%）更認同「動武只會讓問題更糟」的鴿派說法。

女性反對動用武力的傾向也略高一些，同意溫和立場的女性占40%，男性則為36%。整體來看，教育程度越高，對鴿派立場的支持度越低；僅國中畢業者最可能同意鴿派立場（46%，明顯高於平均值38%），而大專以上畢業者同意鴿派立場的比例最低（34%）。

牽動是否支持溫和統一立場最明顯的因素似乎是收入水準。民調顯示，收入最低的受訪者中，多數（54%）同意鴿派立場；收入最高的受訪者只有約1/4挺溫和做法。

●多數中國民眾傾向以非軍事手段改善兩岸關係

報告認為，中國民眾對台灣議題既沒有明確的和平主義，也沒有一面倒的軍事主義傾向。在2025年夏天的試驗性調查中，略過半數（51%）的中國民眾同意「在任何情況下都不應以軍事方式統一台灣」，29%表示反對。

然而，到了2025年10月至隔年1月的正式調查，支持「不武統」立場的比例降至38%，反對者升至45%。

儘管如此，多數中國民眾仍傾向以非軍事手段改善兩岸關係。調查顯示，受訪者最支持的做法，包括加強與台灣的文化交流（86%）、深化經貿互動（81%），以及推出鼓勵台商與學生赴中國生活、工作等政策（68%）。

在「台灣為何重要」的認知上，地緣戰略與科技競爭並非首要考量。多數受訪者從民族主義論述出發，更重視歷史與文化因素。

數據顯示，80%認為統一可解決延宕已久的歷史問題，終結「百年國恥」；71%認為中國與台灣共享共同文化遺產；67%視台灣為美國對中國實施地緣戰略圍堵的一環。

相較之下，只有45%受訪者認為台灣的半導體製造是其對中國的重要價值來源。

報告總結，中國民眾對以武力解決台灣議題抱持矛盾態度，但明確表達希望優先透過非強制手段改善兩岸關係。若衝突無法避免，多數受訪者傾向支持規模較小、侷限於離島的軍事行動，而非對台灣本島發動全面戰爭，因為在許多中國民眾看來，動用武力只會讓本已複雜的台灣議題更棘手。

兩岸關係 台灣議題

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