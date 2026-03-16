賴總統提「殖民是為東亞共榮」蕭旭岑：媚日、戀殖驚世駭俗

賴清德總統總統日前提到，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈；國民政府來台後對待台灣人民「比殖民台灣的日本還差」。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，這個發言讓他非常驚訝，甚至可用驚世駭俗來形容；從這句話可看出，賴清德內心非常孺慕軍國主義，這是很危險的訊號。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，中華民國總統面對日本殖民那段歷史，應該就事論事、恩怨分明，我們當然跟現在的日本政府保持良好關係，對日本人民也保持友善，可是絕對不能忘記過去那50年被殖民的歷史，不能被扭曲。

蕭旭岑批評，原來賴清德總統不只是媚日、戀殖而已，他居然打從內心認同日本軍國主義的符號「大東亞共榮圈」，被拿來當成正面的詞彙看待，從這句話可看出，賴清德內心非常孺慕軍國主義，這是很危險的訊號，這樣的言論已經有失去當中華民國總統資格的疑慮，而且背離民族情感。

蕭旭岑說，當年台灣多少先賢先烈為了抗拒日本殘暴的統治，保護台灣人而犧牲生命，過了這麼多年卻洋洋得意說日本殖民是多麼美好，賴總統對得羅福星、莫那魯道等先前先烈嗎？

蕭旭岑說，國民黨所有在台灣的建設都可檢驗，包含恢復台灣地方選舉、實施土地改革375減租的是蔣中正總統；實行十大建設建設台灣、終結萬年國會、讓台灣解除戒嚴，走向民主化的第一步是蔣經國總統，同時，他也是目前所有民調最被民眾認同愛戴的總統。

蕭旭岑說，1996年實施總統直選，讓台灣正式步上民主化，成為亞洲最民主國家的是李登輝總統；讓兩岸能實施大開放大交流，維持史上最和平穩定時期的是馬英九總統。這些都是國民黨籍的總統，他們對台灣的建設跟貢獻，賴清德完全看不到，居然敢講出這樣的談話，令人瞠目結舌。