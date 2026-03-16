懶人包／陸配可參選不能參政？一次看懂李貞秀事件吵什麼

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，從遞補立委資格到是否符合相關法律規定，引發朝野與行政部門激烈攻防。行政院長卓榮泰更下令在資格尚未釐清前，各部會暫不提供相關索資，引發在野黨質疑行政權干預立法權。今日立法院內政委員會，李貞秀「初登板」，這也是她遞補立委後的首次質詢，面對的是內政部長劉世芳，兩人交鋒，陸配參政爭議「炎上」，成為國會今日焦點。

●李貞秀爭議吵什麼？

2026年2月3日，民眾黨執行「兩年條款」，李貞秀正式遞補，成為台灣首位陸配出身的立委。就職當天，李貞秀受訪時秀出去年前往中國大陸公安局辦理放棄國籍的申請文件，強調對岸不受理放棄中國國籍，不過自己只有中華民國護照，單一國籍就是中華民國國籍。

2月4日，內政部長劉世芳受訪時表示，依《國籍法》，李貞秀正式就職前必須申請退出中華人民共和國國籍，且須將退籍文件送交立法院，然而內政部未收到相關資料影本；更表示將拒絕提供機密文件給李貞秀，也希望各部會首長比照辦理。

2月26日，行政院長卓榮泰下令，在李貞秀合格資格尚未確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供；陸委會也做出回應，強調將遵循行政院態度。

●陸配可參選不能參政？

李貞秀因「陸配身分」被質疑是否仍具有中國國籍或戶籍。行政部門認為依《國籍法》及兩岸相關法規，她不具立委資格。

爭議的法律核心主要涉及兩個法律概念：

1.《國籍法》第20條 : 如果具有雙重國籍→必須放棄外國國籍才能擔任公職。

2.兩岸法律的特殊性→政府主張大陸配偶仍可能被視為具有中國國籍，但問題是中國並不接受「放棄國籍申請」、造成法律實務困境。

3.兩岸法理之爭 : 核心問題「中國是不是外國？」

如果是外國→ 陸配可能算雙重國籍

如果不是→ 不適用雙重國籍規定

兩岸非兩國→憲法明定中華民國基於《中華民國憲法》（固有疆域）主張大陸地區與台灣地區皆為中華民國領土，統治範圍雖限於台澎金馬，但主權涵蓋全中國。

●賴政府抵制 韓國瑜協商結果？

3月11日，立法院長韓國瑜就李貞秀國籍問題召開朝野協商，並邀內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正、中央選舉委員會代理主委吳容輝等人列席。因協商沒有共識，韓國瑜最終裁示，在相關事實查明以及司法最終判決之前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立委身分及職權行使，應予以尊重。

-內政部立場：依《國籍法》，李貞秀未提報放棄中國國籍證明書，不能依法擔任立委。

-陸委會立場：依《兩岸人民關係條例》第21條，登記公職候選人需在台設籍且無雙重戶籍滿10年。李貞秀雖於民國88年設籍，但直到114年3月才提交喪失中國戶籍證明，登記時仍有雙重國籍問題。

-在野黨立場：兩岸地區無法以國籍法處理，特別法《兩岸人民關係條例》優先於普通法。李貞秀去年3月申請僅為補發證明文件，非重新除籍。

●引爆哪些行政、立法權力衝突？

政府部門針對李貞秀國籍問題展開追查，劉世芳更開出第一槍，聲稱不會提供李貞秀索資文件。然而劉日前卻遭港媒爆出，劉世芳外甥顏文群在中國江西、廣東、雲南等地鋰電池相關公司擔任高階主管，並曾向劉世芳輸送政治獻金。

對此爭議，劉世芳回應，政治獻金與外甥赴陸工作兩者「毫無關聯」，且時間相隔7年以上。此說法引發在野黨立委痛批「雙重標準」，民進黨長期以「紅帽子」指控他人與中國往來，面對自身疑點卻輕描淡寫、避而不談。

行政院認為李貞秀資格有問題，部會限制提供機密資料。立法院認為是否解職是立院權限。

李貞秀面對內政部長劉世芳（左），陸配參政爭議成為國會今日焦點。記者陳正興／攝影