快訊

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

2026奧斯卡得獎名單／麥可B喬丹、潔西伯克利封帝后 《一戰再戰》奪6獎成最大贏家

基隆停業食品公司氨氣外洩！散發刺鼻異味 消防戒備中

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／拒絕李貞秀索資？內政部等部會私下以email回覆

聯合報／ 記者王小萌／台北報導
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，今日將初次於內政委員會質詢，傳將聚焦居住正義議題。圖/報系資料照
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，今日將初次於內政委員會質詢，傳將聚焦居住正義議題。圖/報系資料照

民眾黨籍陸配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，今天將在立法院內政委員會進行首度質詢，與內政部劉世芳直球對決。據了解，李貞秀質詢初登場，議題將聚焦居住正義部分。

針對是否讓李貞秀質詢與索資，劉世芳稍早受訪時表示，內政部立場從頭到尾都一樣，自己是中華民國的內政部長，按照台灣是一個自由民主跟法治的社會，有民主才有法治，遵守法律是當一個政府官員最基本的守則，所以不管是由《國籍法》、《兩岸人民關係條例》、《選罷法》，或上週由立法院長韓國瑜主持的黨團協商，裡面有關於所謂結論部分，提到說，在事實跟法律還沒確認之前或司法判決之前，李貞秀擔任立委的身分是有疑慮，所以內政部會按照此方式遵守，她一定不會知法而犯法。

然而，據本報掌握，在行政院長卓榮泰下令各部會不提供資料前，李貞秀就有向內政部索取社宅相關資料。對此，部會仍有回函，只是以email形式，而非正式公文回函；除此之外，內容也是一些公開網站可尋得的數據，不過仍可視為提供資料。相關人士指出，因公務機關基於新民意及監督權，依規定必須回函立委索資，卻因李貞秀立委資格未定，因此只能採取模糊做法。

中華民國 卓榮泰 李貞秀 劉世芳 陸配 內政部 國籍法

延伸閱讀

新聞眼／游盈隆入主中選會 偶數委員埋隱患

讀家觀點／中選會「轉型正義」就看今朝

不提供資料、也不接受李貞秀質詢？ 陸委會：遵循卓院長態度

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

相關新聞

獨／拒絕李貞秀索資？內政部等部會私下以email回覆

民眾黨籍陸配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，今天將在立法院內政委員會進行首度質詢，與內政部長劉世芳直球對決。據了解，李貞秀質詢初登場，議題將聚焦居住正義部分。

李貞秀內政委員會質詢初登板 劉世芳：我一定不會知法犯法

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，今天將登上內政委員會質詢舞台，首度與內政部長劉世芳正面對決。劉世芳對此表示，台灣是一個民主法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀的立委身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法。」

懶人包／陸配可參選不能參政？一次看懂李貞秀事件吵什麼

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，從遞補立委資格到是否符合相關法律規定，引發朝野與行政部門激烈攻防。行政院長卓榮泰更下令在資格尚未釐清前，各部會暫不提供相關索資，引發在野黨質疑行政權干預立法權。今日立法院內政委員會，李貞秀「初登板」，這也是她遞補立委後的首次質詢，面對的是內政部長劉世芳，兩人交鋒，陸配參政爭議「炎上」，成為國會今日焦點。

盧秀燕赴紐約僑宴演說 手持小國旗揮喊「台灣是我們的家」

台中市長盧秀燕美國行到紐約，美東時間14日晚上參加紐約僑宴，發表演說表示，「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，民主自由是台灣最珍視的價值，盼僑胞與家鄉心手相連，讓中華民國淵源流長。

賴總統：台海和平穩定是世界安全必要元素 台灣有決心靠實力求得和平

外交部及亞洲交流基金會合辦的第九屆玉山論壇今天登場，賴清德總統今早出席致詞表示，台海的和平穩定，是世界安全和繁榮的必要元素，面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域的和平穩定，靠實力求得和平；他強調，台灣要加速建構不對稱戰力，也大力提升全社會防衛韌性，因應各種威脅與挑戰。

內政委員會初登板正面對決劉世芳 李貞秀：立委該做的事都會按部就班

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，明天將登上內政委員會質詢舞台，首次與內政部長劉世芳正面對決。李貞秀表示，自己將在內政委員會關注民生議題，包括居住正義、社會住宅等政策面向，身為一個立委該做的事情，她都會按部就班加以進行，她還說，目前對內政部的索資，回覆資料多是敷衍交差，盼其他部會尊重立法院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。