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獨／拒絕李貞秀索資？內政部等部會私下以email回覆
民眾黨籍陸配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，今天將在立法院內政委員會進行首度質詢，與內政部長劉世芳直球對決。據了解，李貞秀質詢初登場，議題將聚焦居住正義部分。
針對是否讓李貞秀質詢與索資，劉世芳稍早受訪時表示，內政部立場從頭到尾都一樣，自己是中華民國的內政部長，按照台灣是一個自由民主跟法治的社會，有民主才有法治，遵守法律是當一個政府官員最基本的守則，所以不管是由《國籍法》、《兩岸人民關係條例》、《選罷法》，或上週由立法院長韓國瑜主持的黨團協商，裡面有關於所謂結論部分，提到說，在事實跟法律還沒確認之前或司法判決之前，李貞秀擔任立委的身分是有疑慮，所以內政部會按照此方式遵守，她一定不會知法而犯法。
然而，據本報掌握，在行政院長卓榮泰下令各部會不提供資料前，李貞秀就有向內政部索取社宅相關資料。對此，部會仍有回函，只是以email形式，而非正式公文回函；除此之外，內容也是一些公開網站可尋得的數據，不過仍可視為提供資料。相關人士指出，因公務機關基於新民意及監督權，依規定必須回函立委索資，卻因李貞秀立委資格未定，因此只能採取模糊做法。
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