獨／拒絕李貞秀索資？內政部等部會私下以email回覆

外交部及亞洲交流基金會合辦的第九屆玉山論壇今天登場，賴清德總統今早出席致詞表示，台海的和平穩定，是世界安全和繁榮的必要元素，面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域的和平穩定，靠實力求得和平；他強調，台灣要加速建構不對稱戰力，也大力提升全社會防衛韌性，因應各種威脅與挑戰。

2026-03-16 10:15