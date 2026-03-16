賴總統：台海和平穩定是世界安全必要元素 台灣有決心靠實力求得和平

外交部及亞洲交流基金會合辦的第九屆玉山論壇今天登場，賴清德總統今早出席致詞表示，台海的和平穩定，是世界安全和繁榮的必要元素，面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域的和平穩定，靠實力求得和平；他強調，台灣要加速建構不對稱戰力，也大力提升全社會防衛韌性，因應各種威脅與挑戰。

玉山論壇今年主題為「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，包括波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）、斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）、日本「日華議員懇談會」會長暨眾議院憲法審查會會長古屋圭司、巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Villate）都與會。

賴總統以全英文致詞表示，今年玉山論壇主題是「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，這表示台灣決心要以具體的行動，在過往「新南向政策」的基礎之上，持續與新南向夥伴國、印太各國，乃至於全球民主夥伴，建立更廣泛、更深入的夥伴關係，期待共同創造更繁榮的未來。

「我們相信，沒有團結，就沒有自由。」賴總統說，今天諾貝爾和平獎得主—波蘭華勒沙前總統也在現場，華勒沙在1980年創立團結工聯，推動波蘭民主化及改革，所展現的就是團結的力量。

賴總統說，從他上任近兩年來，台灣也致力於團結民主夥伴的力量，共同撐起「民主保護傘」，讓理念相近的國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

他表示，現在的台灣，已經明顯降低對單一中國市場的依賴，2010年台灣對外投資，有高達83.8%投資在中國，在去年已降到3.75%，創下歷史新低。我們持續布局全球市場，過去十年台灣企業赴歐盟國家投資的規模，大幅成長650%。去年，美國已經成為台灣最大的出口市場，台灣對美國出口成長78%、對新南向國家出口成長30.5%。這些都代表台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。

賴總統說，我們期待透過「民主＋經濟＋科技」的加值效應，讓台灣與民主夥伴，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性。他表示，台灣具有領先全球的半導體先進製程及強大的IC設計實力，也積極迎向AI時代，布局矽光子、量子科技、機器人等三大關鍵技術研發。不論是打造全球半導體非紅供應鏈，或是引領世界科技發展，台灣都不會缺席。

賴總統強調，台海的和平穩定，是世界安全和繁榮的必要元素，因此面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域的和平穩定，也願意和民主陣營，肩並肩發揮嚇阻力量，靠實力求得和平。

賴總統說，我們提出國防特別預算、擴大對國防的投資，按照北約標準，今年度國防預算占GDP3.32%，預計在2030年前，達到GDP5%，「我們要加速建構不對稱戰力，也大力提升全社會防衛韌性，來因應各種威脅與挑戰。」