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盧秀燕赴紐約僑宴演說 手持小國旗揮喊「台灣是我們的家」

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市長盧秀燕參加紐約僑宴發表演說。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕參加紐約僑宴發表演說。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕美國行到紐約，美東時間14日晚上參加紐約僑宴，發表演說表示，「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，民主自由是台灣最珍視的價值，盼僑胞與家鄉心手相連，讓中華民國淵源流長。

盧秀燕首日到紐約先與媒體茶敘，並至哥倫布公園向國父銅像致敬獻花，晚間參加僑宴，席開46桌，逾400名僑胞出席。晚宴中每人手持小國旗大唱「愛拚才會贏」、「中華民國頌」等歌曲，氣氛高昂，有僑胞見到盧秀燕，激動拿出手機自拍錄影喊「盧市長加油！我們愛你！」

盧秀燕指出，紐約與台中雖然規模不同，卻有著極強的產業與文化連結。風靡全球的「珍珠奶茶」發源地正是台中，如今已在紐約街頭大排長龍；而代表台灣頂尖廚藝的鼎泰豐，在紐約時代廣場的店面更是全美獲利第一。

盧秀燕說，台中在全球高科技供應鏈中扮演不可或缺的角色。台灣是半導體與晶片王國，全球半導體龍頭「台積電」在台中持續擴廠興建先進製程；同時台灣最大的外資美商「美光」（Micron），其全球最大的投資基地也在台中；透過半導體晶片，讓台中的產業與紐約的金融、經濟緊密連結在一起，成為全台灣最強的高科技城市。

盧秀燕提到，紐約有歷史悠久的洋基隊，而台中則是世界棒球總會（WBSC）認證的全球四個「棒球之都」之一。她分享2023年台中主辦世界棒球經典賽（WBC）時，邀請洋基傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）擔任代言人，並授予其榮譽市民的往事，象徵兩座城市在運動精神上的深度契合。

盧秀燕也向在海外打拚的僑胞致敬，她說，紐約是夢想與勇氣的象徵，讚許大家憑藉台灣人「愛拚才會贏」的精神，在紐約立足、發光發熱，成就個人夢想，更成為台灣與世界接軌的重要橋梁。盧強調，「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，民主自由是台灣最珍視的價值，她期許僑胞與家鄉心手相連，讓中華民國淵源流長。

台中市長盧秀燕與僑胞們一起揮舞國旗，氣氛高昂。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕與僑胞們一起揮舞國旗，氣氛高昂。圖／台中市政府提供

先進製程 紐約 盧秀燕 訪美

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