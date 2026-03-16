快訊

油價狂噴40%衝破105美元！伊朗戰爭何時結束 川普幕僚給答案了

2026奧斯卡／西恩潘「一戰再戰」奪男配角獎 喜迎生涯第3座小金人

賴清德稱國民黨政府不如日殖民 他舉數據打臉：去研究長毛象吧

聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀內政委員會質詢初登板 劉世芳：我一定不會知法犯法

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（圖）率所屬相關單位列席報告業務概況。圖／聯合報系資料照
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（圖）率所屬相關單位列席報告業務概況。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，今天將登上內政委員會質詢舞台，首度與內政部長劉世芳正面對決。劉世芳對此表示，台灣是一個民主法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀的立委身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法。」

立法院內政委員會今天邀請劉世芳列席報告業務概況，輪值召委為民進黨立委李柏毅。由於劉世芳先前揚言不提供李貞秀密件資料，行政院長卓榮泰也直指李貞秀立委資格尚待確認，「在該名立委合格資格尚未確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供」，會議主席與內政部的態度牽動李貞秀能否上台質詢。

劉世芳會前受訪時說，內政部的立場從頭到尾都一樣，台灣是一個自由民主跟法治的社會，先有民主才有法治，遵守法律是政府官員的基本守則，不管是按照國籍法、兩岸人民關係條例、公職人員選舉罷免法，還是立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，李貞秀擔任立委的身分仍有疑慮，「我們會按照這樣的方式遵守。」

劉世芳表示，自己一定不會知法犯法，台灣是一個有國安法的地方，包括刑法、兩岸人民關係條例、國家安全法、國家機密保護法及反滲透法，當中都有要求政府官員審慎處理機密文件及公文書，「所以按照這兩個原則，今天內政委員會遵照主席裁示辦理，以遵照法律為前提。」

媒體追問，如果李貞秀提出質詢，屆時是否將上台備詢，劉世芳聽聞後則說，她不回答如果的問題。

民眾黨 李柏毅 卓榮泰 劉世芳 李貞秀 陸配

延伸閱讀

新聞眼／游盈隆入主中選會 偶數委員埋隱患

讀家觀點／中選會「轉型正義」就看今朝

不提供資料、也不接受李貞秀質詢？ 陸委會：遵循卓院長態度

各部門跟進？卓揆稱李貞秀資格確認前不提供資料 陸委會：一體遵循

相關新聞

賴總統日殖言論爭議延燒 藍營轟「製造對立仇恨」

賴總統前天在「台灣總統直選卅周年與民主韌性研討會」致詞，提及「國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」，遭藍營痛批是刻意製造對立仇恨發言。台北市長蔣萬安昨出席活動直言，身為中華民國總統應要團結社會，而不是撕裂社會。

冷眼集／礦工之子「戀殖」 忘了自己是誰

賴清德總統一番「國民黨對台灣人，比日本殖民還差」的高論，捲起千層浪。台北市長蔣萬安說他「撕裂社會，製造更深的仇恨對立」，算是很厚道的評論。實則賴總統的發言，不但是撕裂，更是扭曲歷史，甚至忘了自己是誰。

紐約茶敘 盧秀燕：台灣要廣結善緣

台中市長盧秀燕訪美期間在紐約舉行媒體茶敘，聚焦台美合作、區域和平與經貿環境三個面向。她強調，在全球情勢多變的情況下，台灣應持續「廣結善緣」，朋友愈多愈好，同時呼籲各方在區域安全議題上釋出善意與克制。盧強調，美國長期是中華民國重要盟友與戰略夥伴，出訪是因「朋友也需要經營」。

內政委員會初登板正面對決劉世芳 李貞秀：立委該做的事都會按部就班

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，明天將登上內政委員會質詢舞台，首次與內政部長劉世芳正面對決。李貞秀表示，自己將在內政委員會關注民生議題，包括居住正義、社會住宅等政策面向，身為一個立委該做的事情，她都會按部就班加以進行，她還說，目前對內政部的索資，回覆資料多是敷衍交差，盼其他部會尊重立法院。

李貞秀內政委員會質詢初登板 劉世芳：我一定不會知法犯法

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，今天將登上內政委員會質詢舞台，首度與內政部長劉世芳正面對決。劉世芳對此表示，台灣是一個民主法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀的立委身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法。」

賴清德稱國民黨政府不如日殖民 他舉數據打臉：去研究長毛象吧

賴清德總統昨參加台灣智庫「台灣直選總統30周年紀念研討會」致詞，再度引發議論，甚至將日作家司馬遼太郎稱有擔任過東京都知事，國民黨青年部前主任陳冠安批，「賴清德大錯特錯的台灣史！是跟師公學的嗎？ 」講到連綠營自己人都聽不下去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。