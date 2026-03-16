李貞秀內政委員會質詢初登板 劉世芳：我一定不會知法犯法

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，今天將登上內政委員會質詢舞台，首度與內政部長劉世芳正面對決。劉世芳對此表示，台灣是一個民主法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀的立委身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法。」

立法院內政委員會今天邀請劉世芳列席報告業務概況，輪值召委為民進黨立委李柏毅。由於劉世芳先前揚言不提供李貞秀密件資料，行政院長卓榮泰也直指李貞秀立委資格尚待確認，「在該名立委合格資格尚未確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供」，會議主席與內政部的態度牽動李貞秀能否上台質詢。

劉世芳會前受訪時說，內政部的立場從頭到尾都一樣，台灣是一個自由民主跟法治的社會，先有民主才有法治，遵守法律是政府官員的基本守則，不管是按照國籍法、兩岸人民關係條例、公職人員選舉罷免法，還是立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，李貞秀擔任立委的身分仍有疑慮，「我們會按照這樣的方式遵守。」

劉世芳表示，自己一定不會知法犯法，台灣是一個有國安法的地方，包括刑法、兩岸人民關係條例、國家安全法、國家機密保護法及反滲透法，當中都有要求政府官員審慎處理機密文件及公文書，「所以按照這兩個原則，今天內政委員會遵照主席裁示辦理，以遵照法律為前提。」

媒體追問，如果李貞秀提出質詢，屆時是否將上台備詢，劉世芳聽聞後則說，她不回答如果的問題。