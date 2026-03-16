賴清德稱國民黨政府不如日殖民 他舉數據打臉：去研究長毛象吧

賴清德總統昨參加台灣智庫「台灣直選總統30周年紀念研討會」致詞，再度引發議論，甚至將日作家司馬遼太郎稱有擔任過東京都知事，國民黨青年部前主任陳冠安批，「賴清德大錯特錯的台灣史！是跟師公學的嗎？ 」講到連綠營自己人都聽不下去。

賴清德昨致詞提到，國民黨政府來台後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差。賴還說，「這是為什麼，李登輝前總統跟日本東京都知事司馬遼太郎特別提到『台灣人的悲哀』，原因就在這裡。」

陳冠安說，萊爾校長聲稱日本作家司馬遼太郎是東京都知事，結果連高雄市前市長陳菊辦公室主任洪智坤都看不下去，批評賴清德提到近代史實總是容易講錯，司馬遼太郎根本沒擔任過東京都知事。

陳冠安說，錯誤百出的萊爾校長，竟還聲稱國民黨政府對台灣人民比殖民統治的日本還差，「每談台灣史必出包，賴清德還是去多研究長毛象吧。」

陳冠安也舉OECD委託出版的全球經濟史統計為基礎，來對比這兩個政府對台灣經濟發展的貢獻，指民主化前的國民黨治理與日本殖民時期，差不多都是50年時光。誰的治理成績好，經濟數據會說話。因為有時間和匯率因素，該研究以「國際元」為標準，對全球各經濟體進行長時期的經濟數據爬梳。

陳說，1895年時，台灣數據缺漏，但1870年時人均GDP為550國際元，1912年時則為722元，推測日本剛殖民台灣時，人均GDP在600國際元左右。歷經50年殖民統治，1945年時台灣人均GDP因戰亂僅達742元，巔峰則在1942年的1502元。

陳說，若以巔峰期來對比，50年內大致成長2.5倍。在東亞、東南亞各國裡，台灣經濟水平處於中段，甚至還低於菲律賓、馬來西亞。但反觀國民黨時期，人均GDP則從1950年的924元，一路高速成長到1996年的1萬3796元，成長近15倍。

以OECD研究為基礎，扣除掉未個別統計的微型國家或地區，在有個別統計數據的136個世界主要經濟體中，1950年時有93國或地區的人均GDP超過台灣。但到1996年，不只海放日本時期贏過台灣的菲馬兩國，即使有統計的經濟體增加至151個，也僅剩24國或地區的人均GDP超過我國，且這24國在1950年時人均GDP皆高於台灣。

陳冠安說，簡單來說，在相等的年份裡，以台灣自身的人均GDP來說，國民黨經濟治理成果是日本殖民的6倍。日本人統治，台灣在世界經濟是後段班，還輸給菲律賓、馬來西亞；國民黨治理，台灣經濟超車近70個國家，擠進世界前段班。

陳冠安說，賴總統要提出論點，要有事實基礎支撐，這應該是任何史觀的根本。沒有事實根據的論點、史觀，難聽一點，就是在瞎扯。「只能說，萊爾校長不愧是萊爾裡最奇特的一位。」