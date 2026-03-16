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辦營隊別苗頭？朱立倫：有需要會拜託鄭主席

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨前主席朱立倫（右）邀立法院長韓國瑜（左）出席「北北基桃Mega City模擬方城市」營隊。記者胡經周／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）邀立法院長韓國瑜（左）出席「北北基桃Mega City模擬方城市」營隊。記者胡經周／攝影

國民黨前主席朱立倫昨與立法院長韓國瑜出席營隊活動，與青年學子分享從政歷程。外界有人解讀兩人同台是與國民黨主席鄭麗文路線做「市場區隔」，朱立倫表示，黨主席是領導整體黨政方向，未來如有需要國民黨支持的，也會拜託鄭麗文主席。

朱、韓昨天出席「模擬方城市」青年營隊。朱立倫說，這是一兩個月前就討論的活動，主要是針對與北北基桃合作，韓國瑜願意來鼓勵年輕人，非常感謝、歡迎；尤其新北市長參選人李四川提出「北北基桃周遊券」，引起很多回響。

韓國瑜致詞時讚朱立倫傳承生命經驗與智慧給年輕人，「功成身不退」。

韓國瑜自稱是野草型政治人物，當年卅二歲選縣議員，選戰打法「像丐幫」，但他有無畏的心，沒錢卻滿身是膽。他也提醒，從政後可能會面臨很多誘惑，會迷失自己，他至今不開豪車、吃穿從簡，盡可能潔身自愛，永遠不忘人民的感受與期待，勉勵學員從事政治活動要有「複雜的腦、單純的心」，要清楚台灣的處境多麼艱難，要有警惕和謙虛的心，不忘初衷，不辭辛苦走下去。

韓國瑜表示，未來一代的競爭和挑戰更大，國家處境更困難，有心從政的年輕人一定要有高貴的靈魂，一旦有了使命感，眼神、語言、散發出的力量會不一樣。

年輕人 李四川 鄭麗文 朱立倫 韓國瑜

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