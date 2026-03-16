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紐約茶敘 盧秀燕：台灣要廣結善緣

聯合報／ 記者余采瀅戴慈慧／台中—美國紐約連線報導

台中市長盧秀燕訪美期間在紐約舉行媒體茶敘，聚焦台美合作、區域和平與經貿環境三個面向。她強調，在全球情勢多變的情況下，台灣應持續「廣結善緣」，朋友愈多愈好，同時呼籲各方在區域安全議題上釋出善意與克制。盧強調，美國長期是中華民國重要盟友與戰略夥伴，出訪是因「朋友也需要經營」。

盧秀燕表示，此行訪美主要有三項任務，包括深化姊妹市與友好城市交流、關懷海外僑胞，以及促進台美友誼。她指出，美國是台中姊妹市與友好城市最多的國家，也是台灣、台中僑民分布最多的地區之一，因此希望透過面對面交流，深化彼此理解與合作。

對於外界關注出訪時機，她說，市長出訪必須配合市政與議會運作。台中市議會每年召開兩次定期會，每次會期長達數月，因此能安排出訪的時間不多，此次訪美正是利用農曆年後、議會開議前的短暫空檔，「只能在會跟會之間抽出時間」，行程安排也因此相當緊湊。

盧秀燕接著將訪華府，據傳將會晤美方智庫與政界人士。她說，也許有其他人願意見面聊聊，她沒有設限，「朋友相交彼此要坦誠，多些接觸機會，會有什麼議題內容目前無法確定」。不過，她說，交朋友要彼此尊重，朋友想瞭解的議題，只要能為台灣與中華民國發聲，為台灣好、為中華民國好的事，都願意全力以赴。

談到台美關係與安全合作時，盧秀燕指出，美國近八十年來一直是中華民國的重要盟友，雙方不僅在經貿、文化與教育領域交流密切，也在安全與戰略層面長期合作；對於美國在國防與安全上的支持，台灣應表達感謝，也必須審慎評估任何有助於「中華民國安全與發展」的合作。

外界關注美方可能對台軍售議題，她說，目前相關情況仍有許多不確定性，但台灣應持續與美方保持緊密聯繫與交流。她強調，無論政策如何發展，核心仍是確保國家安全與發展利益。

在兩岸與區域情勢方面，盧秀燕表示，台灣在國際關係上應採取務實態度，「朋友愈多愈好」，不論是東邊、西邊、南邊或北邊的國家，只要能促進交流與理解，都應努力維持良好關係。

對於近期外界觀察到，中國軍機繞台活動有所減少，盧秀燕表示難以判斷原因，但若軍事緊張降溫，對區域和平而言是好事、是正面訊號。

盧秀燕認為，區域關係要穩定發展，各方都需要釋出善意並且保持克制，透過交流與互信，才能促進和平共榮。

台美關係 美方 台中 盧秀燕 紐約

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