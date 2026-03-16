冷眼集／礦工之子「戀殖」 忘了自己是誰

賴清德總統一番「國民黨對台灣人，比日本殖民還差」的高論，捲起千層浪。台北市長蔣萬安說他「撕裂社會，製造更深的仇恨對立」，算是很厚道的評論。實則賴總統的發言，不但是撕裂，更是扭曲歷史，甚至忘了自己是誰。

只要是談到近代台灣歷史，賴總統總忍不住要發表他的獨特見解。問題是，限於常識與知識的匱乏，他對歷史往往不只是「詮釋錯誤」，甚至搞錯事實。這次也不例外。諸如把「作家司馬遼太郎」，說成「東京都知事」；又把二戰「大東亞共榮圈」套到一八九五年的「日本治台」。

此次「國民黨對台灣人，比日本殖民還差」，更與事實相去甚遠。日本據台五十年，對台人差別對待；乙未戰爭以降，對台人屠殺事件更是一樁接一樁。經濟上雖有建設，卻是掠奪為主。怎到了賴總統眼裡，就是「國民黨連日本殖民都不如」？

其實，拿賴總統自己為例，用來評斷日據和國府誰對台灣人民好，最清楚不過了。賴總統是礦工之子、礦工之孫，他曾說父親留給自己的「只有貧窮」。綜觀日據時期，台籍人士或有鳳毛麟角可當上醫生者，但在政治上，最高職務只當到相當鄉市長的郡守。賴總統所謂「日本殖民比國民黨待台灣人民更好」，莫非認為如果現在仍是日本統治台灣，他可以在差別待遇之下當上台灣總督、甚至日本首相？

對於嚮往日本殖民統治，近年出現新名詞叫做「戀殖」。多數「戀殖」者，是日據時代的既得利益者，或者白色恐怖受難者的後裔；但賴總統兩者皆非，甚至可以稱得上是「國民黨來台後階級翻轉的代表」。這樣的人也戀殖，實在超乎尋常；除了刻意曲解、撕裂，以求政治利益，恐怕也找不到其他合理解釋了。