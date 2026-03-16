國台辦稱「台灣選誰都切不斷兩岸聯結」外交部回擊

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷、大陸中心／連線報導
中國國台辦發言人陳斌華14日抨擊賴清德「完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實」，圖謀「以武謀獨」。圖為先前陳斌華主持記者會。圖／聯合報系資料照片 陳政錄
中國國台辦發言人陳斌華14日抨擊賴清德「完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實」，圖謀「以武謀獨」。圖為先前陳斌華主持記者會。圖／聯合報系資料照片 陳政錄

賴清德總統前天在台灣總統直選卅周年研討會中表示，總統直選彰顯台灣是一個主權獨立的國家。大陸國台辦回應表示，不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結。大陸央視昨更發布解放軍海、陸、空、火箭軍聯合演練登陸搶灘畫面，聲稱共軍海南艦兩棲攻擊艦編隊日前在某海域開展一場敵情威脅條件下，多兵種立體投送演練。

我外交部昨反駁指出，台灣前途必須由二三五○萬台灣人民共同決定，中國無權置喙。

外交部表示，經過持續推動民主進程的努力下，我國於二○二四年一月十三日順利完成第八次總統大選，再次奠立台灣民主發展劃時代的里程碑；相信許多仍沒有機會由人民當家作主、經過民主程序投票選出國家元首的社會，其人民也相當期待有一天能直接選出自己的總統，並決定國家及社會的未來。

外交部也呼籲北京當局與我國民選的合法政府進行對話，務實處理問題，回應國際及兩岸人民的期待，共同維護台海和平穩定。

北京 央視 共軍

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