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總統日殖言論爭議延燒 藍營轟「製造對立仇恨」

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭洪子凱周佑政／台北報導
賴清德總統（中）前天「國民黨執政比日本殖民還差」說法引發爭議，他昨晚出席大台北國際牙展暨學術年會晚宴，與出席人士合影。記者陳正興／攝影
賴清德總統（中）前天「國民黨執政比日本殖民還差」說法引發爭議，他昨晚出席大台北國際牙展暨學術年會晚宴，與出席人士合影。記者陳正興／攝影

賴總統前天在「台灣總統直選卅周年與民主韌性研討會」致詞，提及「國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」，遭藍營痛批是刻意製造對立仇恨發言。台北市長蔣萬安昨出席活動直言，身為中華民國總統應要團結社會，而不是撕裂社會。

蔣萬安受訪表示，殖民主義和二次大戰是台灣人心中的傷痛，也是國際社會傷痛，賴總統身為中華民國總統應促進團結社會，不是一再撕裂社會，製造更深仇恨和對立。

國民黨前主席朱立倫也反問賴總統，如果沒有國民黨幾十年的統治，守下台灣、保衛台灣、建設台灣，台積電怎麼來的？國民黨立委翁曉玲更批評，賴總統寧可被日本殖民統治的言行，讓人高度懷疑，「賴總統可能真的不是台灣人」。

賴總統前天在研討會中表示，台灣過去有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，「尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」，「這是為什麼李登輝前總統跟東京都知事司馬遼太郎，特別提到『台灣人的悲哀』」。對於藍營批評，府方昨無回應，不過，總統府事後正式新聞稿，並未提及賴總統所言國民黨政府比日本殖民還差的部分，並將錯誤的「東京都知事司馬遼太郎」，修正為「日本作家司馬遼太郎」。

總統府秘書長潘孟安昨天則在臉書表示，以前的台灣，好像總是在幫別人「作嫁」，荷蘭人、西班牙人來是為了做生意，後來國民政府來了，也只是把這裡當成反攻大陸的跳板，就像李登輝前總統曾感慨過「台灣人的悲哀」，因為在很長一段時間裡，這塊土地的統治者，心裡裝的往往都不是台灣人的福祉。

針對賴總統的說法，朱立倫昨出席「模擬Mega City模擬方城市」營隊前受訪表示很感嘆，台灣就是一個台灣，大家都是一家人，為什麼要這樣製造仇恨與對立？如果沒有國民黨那幾十年的統治、沒有國會全面改選、總統直選，難道有今天的民進黨執政？那賴清德總統是怎麼來的？

國民黨立委賴士葆說，或許選舉到了，賴總統要強化台獨論述，刻意捧日本、貶國民黨；但賴總統罔顧事實、想透過撕裂台灣社會獲取政治利益的做法，必然會被社會唾棄。

國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，台灣社會的發展是多重歷史條件交織而成，任何負責任的政治人物，都不應以情緒化語言將歷史簡化為政治攻擊，切割分裂台灣人民的情感；賴清德既已是國家元首，更應以團結社會為責任，不是為了政黨或個人政治利益，以偏概全、扭曲歷史，耽溺「戀殖」，挑撥人民感情、製造仇恨與對立。

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