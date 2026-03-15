賴總統憂珍珠奶茶的茶葉受汙染 表態南投縣垃圾採「雞尾酒療法」解決

台北市及新北市牙醫師公會今合辦「大台北國際牙展暨學術年會」，於晚上7時舉行晚會，賴清德總統蒞臨參與。新北市牙醫師公會理事長溫世政即將卸任，投入南投縣長選舉，賴總統致詞時宛如造勢大會，期待現場牙醫師支持溫世政，為南投鄉親帶來「溫暖世人的政治」，並提到南投垃圾問題，非蓋焚化爐可以解決，須使用「雞尾酒療法」，且若溫世政當選南投縣長，南投縣將優先完成世衛組織80、20目標，也就是活到80歲，還有20顆牙齒的健康指標。

「其實，這次投入選舉很猶豫，當時我的阿姨就說，不然去南投走一走，看看自己的家鄉，聽聽鄉民的聲音。」新北市牙醫師公會理事長温世政說，他和阿姨一起到名間的茶園，那是一個簡單的座談會，只有兩、三個茶農。當時，有一位茶農說，「你這樣往下看，那個遠遠的地方，就是要蓋焚化爐的地方，焚化爐蓋了後，我們這整個2200公頃的茶葉，都會受到汙染，我們就沒有生計了。」

温世政說，就在座談會結束後，他與茶農一一握手，其中一位茶農的食指跟中指都少了一截，原來是機器切斷了，卻沒有接回來，原因是茶農斷指後，雖然找回斷指，但將斷指泡在裝著自來水的塑膠袋裡（正確應是泡在生理食鹽水），並由朋友騎機車花了一個多小時就醫，但斷指已被汙染無法接回，再問茶農斷指後還種茶？茶農說，「我們老人很樂觀的」。

「聽到這樣的故事，真的很心酸。」温世政指出，為什麼南投鄉親的生計、醫療沒有獲得保障，所以，他希望當他們的後盾，「在這裡也拜託大家能夠當我的後盾，讓我能夠翻轉南投。」

關於南投縣垃圾問題，賴總統隨後致詞表示，垃圾問題應採雞尾酒療法來解決，大家清楚最嚴重的病，常不是只有一點藥就有辦法解決，需要雞尾酒療法。因此，解決南投垃圾問題，不是在名間蓋焚化爐就有辦法解決，應要多元管道、多種措施，也就是雞尾酒療法來解決。

賴總統說，大家都知道，他喜歡喝珍珠奶茶，但珍珠奶茶的茶葉70%來自名間，所以為了珍珠奶茶，「我一定要解決這個問題」，希望大家支持溫世政回到故鄉南投,，照顧南投縣鄉老鄉親。

晚會開場以四段影片說明牙醫師居家醫療、老人機構醫療、偏鄉巡迴醫療，身心障礙特殊族群醫療等辛苦，但仍不忘「你健康OK、我OK，全民健康最優先。」達到品質優先、弱勢優先、病人優先。

賴總統說，看到活動影片中，牙醫師外展服務的畫面，令人十分感動，許多牙醫師為了居家服務行動不便的長者，背著20多公斤的設備，一層一層樓爬上去提供治療；或是治療時甚至餓著肚子，不顧肚子咕嚕咕嚕的聲音比那個牙醫設備發出來的聲音還要大聲，仍依然堅守崗位；或是發揮荒野大鏢客的精神到偏鄉服務，即使辛苦，這樣的精神令人敬佩。