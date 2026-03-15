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鄭天財涉收賄案延燒 沈伯洋：若屬實不應再任立委

聯合報／ 記者張策／新北報導
民進黨立委沈伯洋今表示，若鄭天財收賄行為確實發生，「可以說是膽大包天」，不應繼續擔任立法委員。記者張策／攝影
民進黨立委沈伯洋今表示，若鄭天財收賄行為確實發生，「可以說是膽大包天」，不應繼續擔任立法委員。記者張策／攝影

國民黨立委鄭天財涉嫌收受業者賄款711萬元案件持續延燒，台北地方法院日前開庭審理時，其國會辦公室前執行長張騰龍坦承犯行，民進黨立委沈伯洋今表示，若收賄行為確實發生，且還是在立委辦公室內收受款項，「可以說是膽大包天」，相關行為若屬實就不應繼續擔任立法委員。

沈伯洋指出，近期包括收賄與相關案件的證據逐漸浮現，也讓外界重新檢視部分政治人物在司法調查初期的說法。他表示，過去有些人一再對外宣稱遭到「司法迫害」或「政治追殺」，但隨著案件發展，最後仍回到司法案件本身。

沈伯洋說，政治人物應成為社會的榜樣，若確實涉及犯罪，就不應以政治追殺作為辯解，「明明是犯罪行為，就不應該被犯下」，若確認涉及收賄等情事，相關人士就不應繼續擔任立法委員職務。

此外，沈伯洋今也前往新北市新莊區替民進黨議員參選人吳奕萱站台輔選。他表示，自己與吳奕萱認識多年，對方長期在國會系統工作，在藍白於國會推動相關法案期間，吳奕萱曾協助整理資料、參與協調及策略討論，對團隊有相當助益。

沈伯洋說，吳奕萱累積多年實務經驗，是「最有經驗的新人」，希望能在新莊爭取更多席次，讓地方監督力量更加強。

吳奕萱則表示，自己在國會與議會系統累積約10年工作經驗，對政策運作與議事程序都有相當了解，也獲得多位立委與政治前輩的肯定。她說，希望爭取選民支持，在新莊替民進黨再多贏一席，讓優秀議員能順利連任，也讓地方監督力量更加穩固。

鄭天財 沈伯洋

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