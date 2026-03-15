玉山論壇16日登場 賴總統、波蘭前總統華勒沙等各國政要出席

外交部及亞洲交流基金會合辦的第九屆玉山論壇明天登場，今年主題為「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，賴清德總統將出席開幕式致詞，另包括波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）、斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）、日本「日華議員懇談會」會長暨眾議院憲法審查會會長古屋圭司、巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Villate）等也將與會。

第九屆玉山論壇16、17日舉行，再度結合「2026年智慧城市展暨淨零城市展」。外交部表示，邀獲來自北美、拉丁美洲、歐洲及印太地區共22國計70多名國際政經領袖共襄盛舉，規模為歷年之最。

賴總統將在明上午開幕式致詞，副總統蕭美琴明中午款宴與會外賓，外交部長林佳龍則主持晚宴。論壇首日四場政府場次，將分由數發部、經濟部、環境部及內政部的部（次）長領銜主持。

外交部表示，本屆論壇應邀出蒞訪的重量級政要包括華勒沙、喬馬漢、古屋圭司、比亞德、韓國改革新黨主席李埈錫國會議員、英國前貿易大臣佛克斯爵士閣下（Rt Hon Sir Liam Fox）、德國慕尼黑安全會議前主席暨前駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）、加拿大前駐WTO大使傅立德（Jonathan Fried）、菲律賓那牙市市長羅貝多（Leni Robredo）以及保加利亞、立陶宛、捷克、馬來西亞及紐西蘭等國之前任閣員級官員。另有來自加拿大、菲律賓、荷蘭及新加坡等前國會議員參與對話。

外交部指出，今年「玉山論壇」將延續「新南向+」與國際友盟探討建構印太及全球具戰略意義的夥伴關係，讓「信賴台灣」（Trusted Taiwan）成為世界不可或缺之安全與繁榮方案。