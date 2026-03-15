游盈隆將掌中選會 沈伯洋：政治評論應與選務工作分開看

立法院會日前進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆獲同意，由於游言論曾引發民進黨內不滿，民進黨立委沈伯洋今表示，游盈隆確實曾發表不少政治評論，對民進黨也多有批評，但政治評論與選務工作應分開看待，判斷中選會主委是否適任，仍須回到選務是否公正、不在籍投票態度及面對中國介選等三項核心標準。

沈伯洋指出，游盈隆過去長期參與政治評論，「對民進黨也沒有客氣過」，自己也曾被批評過，但這些並不是評估是否適任中選會主委的關鍵。他表示，在立法院質詢過程中，重點放在三個面向，包括選務如何進行、是否能確保公正性；對不在籍投票制度的立場；以及如何面對中國可能介入選舉等問題。

他說，在質詢過程中，游盈隆對上述問題的回應，「至少顯示能夠公正行使職權」。沈伯洋也強調，此次中選會人事案最大的爭議並不在游盈隆本人，而是在整體人事安排。他指出，各政黨先前已協調提出人選，但仍有3名同樣具備選務與法律專業的人選遭到封殺，「這才是整件事情的關鍵」。

針對外界質疑民進黨與在野黨溝通不足，沈伯洋表示，問題未必出在溝通，而是「在野黨是否具有誠信」。他說，如果在野黨推薦的人選都能順利通過，而執政黨推薦的人選卻全部被否決，卻又宣稱是因為人選「沒有黨派色彩」，恐怕難以說服社會大眾。

此外，外界也傳出游盈隆人事案由總統賴清德提名，並在相關會議中要求民進黨立委一致投票，否則將祭出黨紀。對此沈伯洋澄清，自己當時也在府院黨會議中，「完全沒有聽到要動用黨紀這件事情」，否認相關傳聞。