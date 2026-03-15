【重磅快評】「團結亂講」又來了 小編再度校正賴總統

賴總統昨天出席台灣總統直選30周年研討會時批評，國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。總統府秘書長潘孟安今再補刀說，荷蘭人、西班牙人來台灣是為了做生意，後來國民政府也只是把這裡當成反攻大陸的跳板。賴總統和潘孟安一搭一唱，外界才驚覺，原來賴總統大罷免期間發起的「團結十講」，還在持續加碼開講。

台北市長蔣萬安今天受訪表示，殖民主義和二次大戰是台灣人心中的傷痛，總統不應該美化殖民；賴總統身為中華民國總統應要促進團結社會，不是一再撕裂社會，製造更深仇恨和對立。國民黨前主席朱立倫也反諷，如果沒有國民黨那幾十年的統治，讓台灣守下來，如果沒有國會全面改選、總統直選，難道有今天的民進黨執政？

賴總統念念不忘的團結十講，沒有團結，只有一團心結，結果被譏諷是「團結亂講」。總統開金口不僅犯眾怒，還有嚴重錯誤。賴總統昨說，「李登輝前總統跟日本東京都知事司馬遼太郎特別提到台灣人的悲哀，原因就在這裡。」民進黨前幕僚洪智坤不禁感嘆，每當賴清德提到近代史實總是容易講錯，司馬遼太郎並沒有擔任過東京都知事。

對於總統「口誤」，小編早有一套「校正回歸術」。網友抓包，賴總統演講影片跟總統府網站公布的演講文字內容大不同，總統開講中原來兩個重大失言都被小編修正或悄悄隱藏。賴總統昨天原本發言批評國民黨對待台灣比日本殖民還差，結果總統府文字變成「日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈」；原本被賴總統封為日本東京都知事的司馬遼太郎，小編也修正為「日本作家司馬遼太郎」。總統不僅犯下低級錯誤，最後還靠「小編校正」改寫事實，到底是幕僚準備不足，還是自己對歷史不求甚解？

事實上，去年大罷免，賴總統主導發動團結十講，結果第一講「長毛象」、第二講「雜質說」，都引發強烈負評與質疑，賴清德第三講更提及1946年通過的中華民國憲法，台灣並沒有派代表員參加，馬上被各界糾正打臉。不僅黨內議論紛紛，當時連綠營名嘴溫朗東都喊話，「團結十講是嚴重的戰略錯誤，宜盡速喊停。」

賴總統去年曾在總統府記者會公開表示，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，後來被小編修正為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」，引發軒然大波，總統府還駁斥外界是錯誤解讀。

賴總統刻意與同溫層對話，多次忽略歷史事實被抓包，這次舉日本殖民來貶國民政府，討好日本的用意鮮明；潘孟安談到台灣殖民歷史，只講荷蘭、西班牙，更刻意跳過日本殖民時期；當時二戰期間，多少台灣人被日本政府徵調到南洋當軍伕，從此一去不復返，民進黨公審國民黨「白色恐怖」，也不能刻意偏頗日本殖民史實。

行政院長卓榮泰日前自費包機去日本看球，強調私人行程，卻傳出因負面聲浪引發日方不滿，拍馬屁變成馬蜂窩。府院最近刻意拉近台日友善關係，自然是為了負面拉遠台灣和中國大陸的連結，眼見民進黨「抗中保台」不斷複製貼上，賴總統當然會持續「團結N講」。