鄭麗文高雄新春團拜直指「 民進黨陷入最危險的信賴危機」

國民黨高市黨部今天下午舉辦新春團拜暨「志家人」姐妹會，立委柯志恩宣示，她4年來沒有離開過高雄，今年12月25號行憲紀念日要在高雄市政府宣誓就職。黨主席鄭麗文強調，國民黨已經成為最受人民信任的第一大黨，民進黨則陷入最危險的信賴危機；藍白合作會像高雄今天的天氣一樣，晴風萬里、藍天白雲，未來充滿希望。

高市黨部今年選在林皇宮舉辦新春團拜，各選區現任議員及議員參選人走秀登場，黨主席鄭麗文與高雄市長參選人柯志恩在眾人歡呼聲中登台演說。鄭麗文抵達會場後直接上台，未針對時事議題接受媒體採訪。

柯志恩表示，她4年來沒有離開過高雄，也承攬所有人的期望，希望高雄孩子擁有最好的教育、年輕人租得起或買得起房子長居久安、長輩年歲優雅，以打造兒童、年輕人跟老年人三代共榮的環境為施政目標。

鄭麗文表示，她參選黨主席的第一個政見是2028年重返執政、超越民進黨成為第一大黨，上任4個月以來，根據媒體上周民調顯示，藍綠支持度與滿意度打平，更重要的是，國民黨的信任度大幅提高、民進黨信任度下降，國民黨已成全台灣最受人民信任的第一大黨，而民進黨陷入最危險的信賴危機。此外，現在民心思變，她在全台灣走透透，每個人都告訴她「高雄有機會變天、高雄會翻盤」。

鄭說，國民黨投資台灣、投資下一代，大家都知道，柯志恩最重視教育、最重視孩子的未來，也是專業的教授，所以高雄會是一個像今天一樣，藍白合作、晴風萬里、藍天白雲，對未來充滿的城市。國民黨的女性縣市首長執政都很受肯定，現在就缺一個柯志恩，希望柯一馬當先、帶動全台灣士氣，另外優秀的市議員也要全壘打，迎向屬於高雄的勝利。

國民黨高雄市黨部舉辦新春團拜，黨主席鄭麗文（左二）與黨部主委柯志恩（右二）在台上跟著主持人跳舞、氣氛歡樂。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市黨部舉辦新春團拜，黨主席鄭麗文帶領全體議員及議員參選人上台接受黨員歡呼，期許年底選舉全體議員全壘打。記者徐白櫻／攝影