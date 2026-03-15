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柯文哲首度鬆口談「橘子」滯外未歸 「看李文宗那樣誰要呆呆回來被關」
民眾黨前主席柯文哲今天在嘉義受訪，針對京華城案中滯留國外未歸的隨行秘書「橘子」許芷瑜，首度鬆口表示，看到李文宗被羈押的樣子，「誰要呆呆的回來被人家關？」他認為，在目前這種氛圍下，等到法院一審判決後再回國也是人之常情。
柯文哲表示，檢方在筆錄中已知情，卻仍栽贓他指使許芷瑜出國，事實上她早在案發前一個多月就已出國，雙方這段期間完全沒有聯絡。他表示，檢調單位擁有通聯紀錄，對這些事實掌握得很清楚。
談到許芷瑜為何至今未歸，柯文哲表示，看到李文宗目前的處境，加上當時媒體將她形塑為「地下主席」、「掌櫃」等報導，換作是他，也會選擇等一審判決後再回來。
柯文哲強調，「橘子」並非如外界傳聞是受他指派才出國，相關指控與事實不符。他表示，在目前的司法與媒體環境下，對當事人並不公平，因此支持暫時留在國外的決定。
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