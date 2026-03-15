卓榮泰包機赴日惹議 柯文哲籲民進黨建立不硬凹文化

行政院長卓榮泰包機赴日看球賽爭議延燒，加上日本神戶市議員反對民眾黨前主席柯文哲入境，以及京華城案偵辦進度，成為各界焦點。柯文哲表示，京華城案目標是對準他，卻傷害李文宗等無辜民眾，司法應還人清白；針對卓榮泰包機爭議，他則呼籲民進黨建立誠實文化，不要硬凹。

柯文哲表示，京華城案目標是對準柯文哲，但是傷害太多無辜的人，包括李文宗真的是完全是冤獄。柯文哲表示，李文宗連碰都沒碰到，竟然被求刑15年、羈押11個月，這個案子牽連太多無辜的人，也是司法要去還人清白的。

針對日前日本神戶市議員反對他入境日本，柯文哲表示，民主國家總是有各種聲音，一、兩個人的意見無所謂，倒覺得沒有什麼奇怪。隨後談及卓榮泰包機爭議，柯文哲表示，講實話就好了，不需要講一個謊話後再講10個、100個謊話來掩蓋，最後被謊話淹沒。

柯文哲表示，政府應建立一種不要硬凹的文化，講實話、說明清楚就過去了，現在大家開始追究收據，一看就知道有問題。柯文哲表示，民進黨政府要建立認錯、誠實的文化，不要為了咬定一句話就一路搞下去。

立委張啓楷表示，行政院長到日本看球或私下外交本是好事，過去蕭萬長、連戰出訪也都平安無事，卓榮泰此次出問題就是因為說謊。張啓楷表示，因為說謊導致各界開始檢視單據真實性，且卓榮泰財產申報僅900多萬元，花大錢包機不符人性，甚至透過中華職棒拿票也引發質疑。

張啓楷表示，誠如柯文哲所說，民進黨要誠實，不要講謊話講習慣了，明明是一件美事，到頭來卻演變成每個人都在追查財產申報與包機費用，對國家公信力並無好處。