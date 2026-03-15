柯文哲談京華城案 質疑司法淪政治工具傷害社會信任

民眾黨前主席柯文哲針對京華城案表示，「司法不應是執政者打擊在野黨的工具」。他認為，經過此案後，台灣司法的社會信任度是增加還是減少，民眾心裡有數。他強調，司法是國家最後一道防線，應獲得人民信任，但目前的情況對台灣司法傷害巨大，未來如何重建社會信任將是一項艱鉅工程。

柯文哲偕同黨嘉義市長參選人張啓楷在嘉義市舉行選戰實務培訓營時有媒體詢問因晶華城案被關1年多想法。柯文哲指出，都委會是獨立行使職權的機關，他當時僅將案子送交都委會研議，最終決議是由具專業性的委員們達成。他質疑，都委會成員中無人受到處分，最後卻是柯文哲被關押，這樣的邏輯非常奇怪。

此外，柯文哲談到近期的大罷免風潮，表示這對台灣社會造成嚴重分裂與對立，一旦產生裂痕，重新融合並不容易。他認為，賴清德總統應思考國家戰略，總統的職責應是團結國家，而非造成國家分裂。

立委張啟楷則表示，都委會委員均具專業背景，並非市長可隨意影響。他提到，柯文哲擔任台北市長期間，推動都委會會議過程公開透明，所有錄音、錄影及會議紀錄皆上傳網路供大眾檢視。

張啟楷表示，從公開資料可見，部分委員起初雖有不同意見，但經過專業討論後達成共識。他認為，當初推動公開透明的柯文哲，其留下的紀錄就是證明清白最好的證據，證明市長的手並未伸入都委會。