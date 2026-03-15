盧秀燕訪紐約中華公所 向國父銅像鞠躬獻花

台中市長盧秀燕在美東時間3月14日前往紐約，拜會紐約中華公所主席伍銳賢等僑界領袖，並到哥倫布公園向國父銅像致敬獻花。盧秀燕強調，中華民國由國父與僑胞共同創建，此行是緬懷先賢，要親自感謝過去僑胞身為「革命之母」，在風雨中守護國家的堅定信念。

盧秀燕指出，在紐約豎立國父銅像極其不易，這是對中華民國的向心力與堅定不移的信念，期盼繼續堅持守護我們的國家。她強調，這座銅像不僅是地標，更象徵著海內外同胞守護民主、延續國脈的共同意志。

盧秀燕表示，中華民國正是由國父和僑胞所共同創建的，因此大家常說「僑胞、華僑是我們革命之母」。國家雖然已經創建 115 年，但走過的歲月「有風有雨」，我們要守護國家，需要堅定的態度，也需要勇氣。這份勇氣與信念正是海內外同胞共同守護民主體制的根基。

盧秀燕強調，國家是「國」也是「家」，誠摯邀請僑友們在回台時一定要到台中走走，感受這座城市如同家人般的溫暖，以及近年來充滿活力的發展成果。

台中市長盧秀燕與紐約中華公所主席伍銳賢等僑領合影。圖／台中市政府提供