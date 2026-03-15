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國台辦批賴總統「主權獨立」說 外交部反批：中國無權置喙

聯合報／ 記者周佑政/台北報導
台灣智庫舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，賴清德出席致詞。記者許正宏／攝影
台灣智庫舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，賴清德出席致詞。記者許正宏／攝影

賴總統昨在台灣總統直選30周年與民主韌性研討會中表示，總統直選彰顯台灣是一個主權獨立的國家。大陸國台辦對此表示，不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結。我外交部今反駁，台灣前途必須由2350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙。

外交部表示，經過持續推動民主進程的努力下，我國於2024年1月13日順利完成第八次總統大選，再次奠立台灣民主發展劃時代的里程碑，立即獲得友邦國家、美國、日本、法國、英國、德國、澳洲等超過50個國家行政部門或國會向我國申賀，高度讚揚台灣的民主成就。相信許多仍沒有機會由人民當家作主、經過民主程序投票選出國家元首的社會，其人民也相當期待有一天能直接選出自己的總統，並決定國家及社會的未來。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，已是當前台海現狀，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀和客觀現實。台灣前途必須由2350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙。

外交部強調，我國政府依循主流民意推動兩岸政策，堅持台灣未來要由全體台灣人民自行決定，呼籲北京當局與我國民選的合法政府進行對話，務實處理問題，回應國際及兩岸人民的期待，以負責任的成熟態度，共同維護台海和平穩定。

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