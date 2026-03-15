「健康幣」將上路 陳菁徽：很多問題沒有解答 衛福部準備好了嗎？

衛福部「健康幣」政策將於4月上路，民眾打疫苗、做健檢就能拿回饋。國民黨立委陳菁徽表示，政策剩不到一個月就要上路，衛福部還是說不清很多問題，衛福部準備好了嗎？且國際上多國都是跨部會整合，台灣卻文化幣、運動幣、健康幣各自為政，難以發揮整體綜效。

陳菁徽認為，她從上會期開始多次向衛福部詢問健康幣政策的具體規畫，卻得不到任何實質內容，讓人不禁有「聽君一席話，如同一席話」的感覺，衛福部準備好了嗎？石崇良曾說，目前試辦的「健習生 Health Go」未來將轉型為健康幣App；然而，該App自2025年11月試辦以來，下載量僅約500次，如今更已從Apple Store與Google Play雙平台下架。

陳菁徽批評，政府已投入了將近1000萬元的經費，但不只下載量的問題，該App功能幾乎只是簡單的健康紀錄工具，飲食、運動都需較繁瑣輸入，連石崇良都曾公開表示「非常不滿意」，那大家又如何期待未來轉型為健康幣平台？衛福部對於點數計算、政策成效、數位落差等仍未清楚說明，一項距離上路只剩不到一個月的政策，真的能夠順利推動嗎？

陳菁徽也舉國際經驗，新加坡「Healthy 365」不只是集點活動，而是與家庭醫師制度及慢性病管理政策整合。日本則是制定補助規則，但將點數直接發放到既有的電子支付工具中。韓國則透過文化與體育整合卡制度，將不同領域的補助整合到同一張卡片中。

陳菁徽感嘆，反觀台灣，目前文化部推出文化幣、運動部推出運動幣，未來衛福部也將推出健康幣，若每個部會都各自建立系統、各自發幣，不僅行政成本高昂，也容易造成政策碎片化，民眾必須下載不同APP、理解不同制度，反而增加使用上的困擾。

陳菁徽呼籲，台灣應該思考建立一個整合型的「國家生活錢包」，由行政院統籌，並由數發部擔任PMO，整合健康幣、文化幣、運動幣，以及未來各類政策點數與補助，而這她也於總質詢時也向行政院長卓榮泰提過。

陳菁徽表示，還是希望政府推動政策應從整體制度設計出發，若缺乏整體架構與跨部會整合，政府推出再多類似政策，也只會造成政策碎片化，各自為政，難以發揮整體綜效，別讓政策淪為一次性的口號。