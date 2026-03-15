下周訪華府傳將見美方高層？ 盧秀燕：沒有設限

台中市長盧秀燕今天到訪紐約，她在會晤記者時說明訪美3大任務，並強調她是一位市長，更重要的也是中華民國國民，只要對國家有幫助的事，都願意盡心盡力去做。盧秀燕下周訪問華府將拜會美國政界，她說沒有設限，「朋友相交彼此要坦誠，多些接觸機會，會有什麼議題內容目前無法確定」。

盧秀燕結束波士頓行程後，3月14日至16日行程轉往大紐約地區，期間除拜會紐約中華公所外，也將前往哥倫布公園向國父銅像獻花致敬，並與大紐約地區僑界互動。17、18日將前往大華府地區，拜會美國眾議院議員。

盧秀燕到紐約會晤媒體，說明訪美3項任務，包括深化與姊妹市交流，美國是台中市的姊妹市與友好城市最多的國家，希望與這些城市有更多交流。接著是關心與宣慰僑胞，美國也是台灣民眾分布最多的國家，也有很多台中鄉親，對於海外鄉親應給予關心。

盧秀燕表示，最後是鞏固台美邦誼，美國是中華民國盟友也是戰略夥伴，近80年來台美關係深厚，她說「不要以為朋友不需要經營，朋友需要經營才能有更多瞭解、信任與合作」，鞏固台美友誼，是此行很重要的目的。

盧秀燕強調她是一位市長，更重要的也是中華民國國民。出訪前許多人對此行有很多想像與期許、甚至好奇，但不管什麼角色，就是善盡中華民國國民的義務，只要對國家有幫助的事，都願意盡心盡力去做。

盧秀燕下周將訪問華府，據傳此行將會晤美方智庫與政界人士。她說，此行除了3大任務，也許有其他人願意見面聊聊，她沒有設限，「朋友相交彼此要坦誠，多些接觸機會，會有什麼議題內容目前無法確定」。不過「交朋友要彼此尊重，朋友想瞭解的議題，只要能為台灣與中華民國發聲，為台灣好，為中華民國好的事，她都願意全力以赴。」