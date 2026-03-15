快訊

首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

更年期後骨質流失速度驚人 專家揭中年女性如何開始重量訓練

經典賽／冠軍戰確定出現新面孔 日本隊寫下衛冕軍慘痛紀錄

潘孟安：國民政府只把台灣當反攻大陸跳板 1996年台灣人才成國家主人

聯合報／ 記者周佑政/台北報導
總統府秘書長潘孟安今天在臉書表示，1996年台灣人終於第一次能親手選出自己的總統，這是台灣人第一次大聲告訴全世界：我們才是國家的主人。圖／聯合報系資料照
總統府秘書長潘孟安今天在臉書表示，1996年台灣人終於第一次能親手選出自己的總統，這是台灣人第一次大聲告訴全世界：我們才是國家的主人。圖／聯合報系資料照

賴清德總統昨出席台灣總統直選30周年研討會時表示，國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。賴總統言論引發朝野論戰，總統府秘書長潘孟安今天表示，1996年台灣人終於第一次能親手選出自己的總統，這是台灣人第一次大聲告訴全世界：我們才是國家的主人。「從那天起，我們正式告別了那個專制獨裁的黑夜。」

潘孟安在臉書表示，今年是台灣總統直選30周年，這對民主年齡尚輕的台灣來說，回首過去一路走來的歷史，很不容易，也是民主的奇蹟。

賴總統昨天出席30周年的研討會，台下坐著許多白髮蒼蒼的民主前輩，30年前的台灣跟現在，真的是兩個截然不同的世界。

潘孟安說，以前的台灣，好像總是在幫別人「作嫁」，荷蘭人、西班牙人來是為了做生意，後來國民政府來了，也只是把這裡當成反攻大陸的跳板，就像李登輝前總統曾感慨過「台灣人的悲哀」，因為在很長一段時間裡，這塊土地的統治者，心裡裝的往往都不是台灣人的福祉。

「但台灣人很有韌性，這口氣我們沒吞下去。」潘孟安說，記得雷震先生、彭明敏教授，還有長老教會的前輩們，在那個說錯一句話就可能消失的年代，他們冒著生命危險點燃了火種。1986年民進黨在圓山冒險創黨，1990年野百合在廣場吶喊，這些都不是從天而降的恩惠，而是大家用青春、汗水，甚至是一輩子的自由換來的。

潘孟安表示，到了1996年，台灣人終於第一次能親手選出自己的總統，這不只是投一張票而已，這是台灣人第一次大聲告訴全世界：我們才是國家的主人，我們自己選「老闆」。從那天起，我們正式告別了那個專制獨裁的黑夜。

潘孟安表示，「民主不只讓我們活得有尊嚴，也讓我們過得更好。」現在挑戰依然很多，中國的威脅、統戰跟滲透從沒停過，想用各種方式讓我們退縮，但就像1996年第一次直選，就算當時有飛彈威脅，大家還是勇敢走出家門投票，展現了高達七成六的意志。

潘孟安指出，身為台灣的一份子，我們絕對不走回頭路，不管壓力多大，我們都會繼續並肩走在正確的道路上。因為我們知道，只有握緊手中的民主，台灣才能真正勇敢邁向未來。

大陸 賴總統 彭明敏

延伸閱讀

賴總統批國民黨政府不如日殖 翁曉玲：賴總統是台灣人嗎？

賴總統嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批賴撕裂社會、製造對立

總統直選30周年 賴總統批國民黨政府不如日殖 藍轟掀仇恨

謝長廷指直選民主化等於台灣化 許信良憂憲政缺共識

相關新聞

立院本周審查政院國民年金修法 藍綠競相加碼調高至6千到1萬2

為回應物價並因應選舉年需求，立法院衛環委員會本周、暫訂19日排案審查國民年金法相關修法，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委競相加碼，喊出6000元到12000元不等的範圍，並針對防通膨調整機制、喪葬給付、以及財政負擔歸屬提出不同主張。

內政委員會初登板正面對決劉世芳 李貞秀：立委該做的事都會按部就班

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，明天將登上內政委員會質詢舞台，首次與內政部長劉世芳正面對決。李貞秀表示，自己將在內政委員會關注民生議題，包括居住正義、社會住宅等政策面向，身為一個立委該做的事情，她都會按部就班加以進行，她還說，目前對內政部的索資，回覆資料多是敷衍交差，盼其他部會尊重立法院。

兌現與「冠廷阿嬤」合照約定 賴總統：會記得任務完成帶來的感動

賴清德總統今天在臉書表示，今年過年，他接到一項很特別的任務。有一位名叫冠廷的網友說，他的阿嬤明年就要滿百歲了，還跟阿嬤說：「阿德我很熟」，原本約好重陽節那天，要安排合照。前幾天，賴總統提早兌現這個約定，並說會記得這次「任務完成」帶來的感動，繼續努力，照顧在台灣這片土地上的每一個人。

下周訪華府傳將見美方高層？ 盧秀燕：沒有設限

台中市長盧秀燕今天到訪紐約，她在會晤記者時說明訪美3大任務，並強調她是一位市長，更重要的也是中華民國國民，只要對國家有幫助的事，都願意盡心盡力去做。盧秀燕下周訪問華府將拜會美國政界，她說沒有設限，「朋友相交彼此要坦誠，多些接觸機會，會有什麼議題內容目前無法確定」。

潘孟安：國民政府只把台灣當反攻大陸跳板 1996年台灣人才成國家主人

賴清德總統昨出席台灣總統直選30周年研討會時表示，國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。賴總統言論引發朝野論戰，總統府秘書長潘孟安今天表示，1996年台灣人終於第一次能親手選出自己的總統，這是台灣人第一次大聲告訴全世界：我們才是國家的主人。「從那天起，我們正式告別了那個專制獨裁的黑夜。」

同台朱立倫 韓國瑜勉青年：從政誘惑多 勿忘人民感受

立法院長韓國瑜今與國民黨前主席朱立倫同台，出席「模擬方城市」青年營隊分享從政歷程。韓國瑜自稱是野草型政治人物，不開豪車、潔身自愛，還提及當年選舉像丐幫，勉勵學員從事政治活動要有「複雜的腦、單純的心」，堅定信念，不辭辛苦走下去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。