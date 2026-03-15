潘孟安：國民政府只把台灣當反攻大陸跳板 1996年台灣人才成國家主人

賴清德總統昨出席台灣總統直選30周年研討會時表示，國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。賴總統言論引發朝野論戰，總統府秘書長潘孟安今天表示，1996年台灣人終於第一次能親手選出自己的總統，這是台灣人第一次大聲告訴全世界：我們才是國家的主人。「從那天起，我們正式告別了那個專制獨裁的黑夜。」

潘孟安在臉書表示，今年是台灣總統直選30周年，這對民主年齡尚輕的台灣來說，回首過去一路走來的歷史，很不容易，也是民主的奇蹟。

賴總統昨天出席30周年的研討會，台下坐著許多白髮蒼蒼的民主前輩，30年前的台灣跟現在，真的是兩個截然不同的世界。

潘孟安說，以前的台灣，好像總是在幫別人「作嫁」，荷蘭人、西班牙人來是為了做生意，後來國民政府來了，也只是把這裡當成反攻大陸的跳板，就像李登輝前總統曾感慨過「台灣人的悲哀」，因為在很長一段時間裡，這塊土地的統治者，心裡裝的往往都不是台灣人的福祉。

「但台灣人很有韌性，這口氣我們沒吞下去。」潘孟安說，記得雷震先生、彭明敏教授，還有長老教會的前輩們，在那個說錯一句話就可能消失的年代，他們冒著生命危險點燃了火種。1986年民進黨在圓山冒險創黨，1990年野百合在廣場吶喊，這些都不是從天而降的恩惠，而是大家用青春、汗水，甚至是一輩子的自由換來的。

潘孟安表示，到了1996年，台灣人終於第一次能親手選出自己的總統，這不只是投一張票而已，這是台灣人第一次大聲告訴全世界：我們才是國家的主人，我們自己選「老闆」。從那天起，我們正式告別了那個專制獨裁的黑夜。

潘孟安表示，「民主不只讓我們活得有尊嚴，也讓我們過得更好。」現在挑戰依然很多，中國的威脅、統戰跟滲透從沒停過，想用各種方式讓我們退縮，但就像1996年第一次直選，就算當時有飛彈威脅，大家還是勇敢走出家門投票，展現了高達七成六的意志。

潘孟安指出，身為台灣的一份子，我們絕對不走回頭路，不管壓力多大，我們都會繼續並肩走在正確的道路上。因為我們知道，只有握緊手中的民主，台灣才能真正勇敢邁向未來。