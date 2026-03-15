同台朱立倫 韓國瑜勉青年：從政誘惑多 勿忘人民感受

立法院長韓國瑜今與國民黨前主席朱立倫同台，出席「模擬方城市」青年營隊分享從政歷程。韓國瑜自稱是野草型政治人物，不開豪車、潔身自愛，還提及當年選舉像丐幫，勉勵學員從事政治活動要有「複雜的腦、單純的心」，堅定信念，不辭辛苦走下去。

由桃園市日新協會、風向株式會社舉辦的「模擬Mega City」青年營隊，今邀請韓國瑜分享從政歷程。韓國瑜讚朱立倫做事規矩正派，不忘傳承生命經驗與智慧給年輕人，功成身不退。

韓國瑜指出，，從事公共服務有三條路「公務員考試、選舉、授予」，期勉學員，從事公共事務要思考自己想走的路。如果想選舉，他歸納有鮮花和野草兩種，前者有家裡已經準備好的先天優勢；野草可能面臨風雨、痛苦、寂寞，可能被瞧不起，所有酸甜苦辣要自行承擔。

韓國瑜自認是野草型政治人物，32歲選縣議員，一無所有，親友好不容易湊出90萬元助他打選戰，「看起來跟丐幫差不多」，但他有信心一定會贏得選戰，因為他有無畏的心，沒錢但滿身是膽。勉勵大家根據自身的興趣、條件和使命感，訂下一條路，用心做，往前衝。

韓國瑜表示，從政後可能會面臨很多誘惑，會迷失自己，他至今從不開進口豪車、吃穿從簡，盡可能潔身自愛，永遠永遠不忘人民感受與期待。他勉勵學員從事政治活動要有「複雜的腦、單純的心」。要清楚台灣的處境多麼艱難，要有警惕和謙虛的心，不忘初衷。

韓國瑜表示，未來一代的競爭挑戰更大，國家處境更困難，有心從政的年輕人一定要有高貴的靈魂，一旦有了使命感，眼神、語言、散發出的力量會不一樣，將來一定有成功的機會。任何風雨困難都不怕，無畏的勇氣往前衝，才不枉費年輕一場。