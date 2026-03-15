賴總統稱國民黨政府比日殖政府差 朱立倫：台積電怎麼來的？

賴清德總統昨天表示，國民黨過去對待台灣人民「比日本殖民還差」。國民黨前主席朱立倫今受訪表示，如果沒有國民黨那幾十年的統治，讓台灣守下來，如果沒有國會全面改選、總統直選，難道有今天的民進黨執政？

朱立倫今出席「模擬Mega City 模擬方城市」營隊活動前受訪表示，很感嘆，台灣就是一個台灣，大家都是一家人，為什麼要這樣製造仇恨、製造對立？如果沒有國民黨那幾十年的統治，讓台灣守下來、保衛台灣、建設台灣，不然台積電怎麼來的？

朱立倫說，台灣全面民主化，如果沒有國會全面改選、總統直選，難道有今天的民進黨執政？那賴清德總統是怎麼來的？「不要忘了，30年前是國民黨執政，否則哪有今天的民進黨執政。」

朱立倫今與立法院長韓國瑜同台，媒體詢問，是否在與黨主席鄭麗文分進合擊或在做市場區隔？未來是否有機會邀鄭同台？

朱立倫說，這兩天活動是一、兩個月前，年輕人討論要舉辦的培育青年營隊，主要是針對北北基桃 Mega City，一定是跟台北市、新北市、桃園市跟基隆市合作。活動中，韓國瑜願意來鼓勵年輕人，他們都非常感謝、非常歡迎。將來這些年輕人一定還會有很多的活動。

朱立倫也說，鄭麗文擔任國民黨主席，是領導國民黨整個黨政方向，他一定是表示祝福。工作上如果需要國民黨支持的，他們也會拜託鄭麗文。

鄭麗文昨天提到，「只要超過一半民意支持兩岸交流，國民黨選舉就會贏。」朱立倫說，每個政黨都在努力，他擔任過多年的國民黨主席，都是希望國民黨能贏得選舉，他也祝福鄭主席，一樣的心情，希望大家團結努力，年底選舉爭取更多選票。

他提到，尤其是看昨天新北市長參選人李四川提出「北北基桃周遊券」，今天開始引起很多反響。台灣更關心的是這些好的治理政策， 只要這些公共政策經過討論，最後大家來採用，就跟T-Pass一樣，這就是民眾最期待的。