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影／確認自己是「鮮花」還是「野草」 韓國瑜與朱立倫同台勉勵青年
國民黨前主席朱立倫今天邀請立法院長韓國瑜出席「北北基桃Mega City模擬方城市」營隊，韓國瑜致詞時，推崇朱立倫做事正派，「他功成身不退」，因此願意把生命經驗傳承給其他人，並細數朱立倫的從政之路，稱讚做事正派，走路靠右邊，口袋裡永遠有衛生紙手帕，朱立倫也配合的立即從口袋拿出手帕。
接著韓國瑜鼓勵青年，如果想選舉必須確認自己是「鮮花」或「野草」，「鮮花」父執輩都準備好就等當選，「野草」則必須承受風雨、痛苦、寂寞等酸甜苦辣，並指出國民黨立委羅智強、徐巧芯、牛煦庭，跟他自己都是「野草」，選舉一切靠自己。
最後韓國瑜也勉勵年輕人，從政者誘惑多、容易迷失，每天聽人吹捧，一定要有「複雜的腦、單純的心」，這八字可以作為從政最高準則。
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