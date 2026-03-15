快訊

首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

更年期後骨質流失速度驚人 專家揭中年女性如何開始重量訓練

經典賽／冠軍戰確定出現新面孔 日本隊寫下衛冕軍慘痛紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統出任務 與雲林百歲阿嬤相見歡

中央社／ 台北15日電

總統賴清德今天透過社群平台發文表示，今年過年他接到一項很特別的任務，一名年輕的網友在社群平台上標記他，希望他能替家中將滿百歲的長輩送上祝福；前幾天，他前往雲林見證水利工程的啟用、在行程中抽空拜訪他們一家人，提早兌現這個約定。

賴總統說，過年時許多返鄉的年輕人在社群平台上標記他，希望他能替家中的長輩送上祝福。其中，一位網友冠廷的發文，讓他印象深刻。冠廷說阿嬤明年就要滿百歲了，還跟阿嬤說：「阿德我很熟。」約好重陽節那天，要安排兩人合照。

賴總統表示，冠廷這份孝心，讓他深受感動。前幾天，他前往雲林見證水利工程的啟用、在行程中抽空拜訪他們一家人，提早兌現這個約定。

總統說，冠廷的阿嬤一生務農，用勤懇的雙手撐起家庭、拉拔孩子長大，這也是許多台灣長輩一輩子打拚的縮影。冠廷一家也告訴他，阿嬤很感謝政府推動的長照政策與老農津貼，讓長輩晚年能安心、有尊嚴地生活，他也很有感觸；因為執政團隊推動的各項政策，正是希望讓辛勞一輩子的長輩，都能安穩生活。

賴總統表示，很多人說台灣人就像「動物森友會」的島民一樣熱情，一句留言、一個標記，就能牽起一段真實的緣分，所以大家把這樣的行動稱作「動森島民出任務」。他會記得這次「任務完成」帶來的感動，繼續努力，照顧在台灣這片土地上的每一個人。

老農津貼 動物森友會 長輩 雲林 賴清德 阿嬤

延伸閱讀

賴總統兩岸談話後 央視公布聯合登陸搶灘演練畫面

總統直選30周年 賴總統批國民黨政府不如日殖 藍轟掀仇恨

搶80萬雲林同鄉票 蘇巧慧、李四川尬場餐會飄選舉味

雲林同鄉會團拜 副總統、侯友宜各推新北市長人選

相關新聞

立院本周審查政院國民年金修法 藍綠競相加碼調高至6千到1萬2

為回應物價並因應選舉年需求，立法院衛環委員會本周、暫訂19日排案審查國民年金法相關修法，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委競相加碼，喊出6000元到12000元不等的範圍，並針對防通膨調整機制、喪葬給付、以及財政負擔歸屬提出不同主張。

內政委員會初登板正面對決劉世芳 李貞秀：立委該做的事都會按部就班

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，明天將登上內政委員會質詢舞台，首次與內政部長劉世芳正面對決。李貞秀表示，自己將在內政委員會關注民生議題，包括居住正義、社會住宅等政策面向，身為一個立委該做的事情，她都會按部就班加以進行，她還說，目前對內政部的索資，回覆資料多是敷衍交差，盼其他部會尊重立法院。

兌現與「冠廷阿嬤」合照約定 賴總統：會記得任務完成帶來的感動

賴清德總統今天在臉書表示，今年過年，他接到一項很特別的任務。有一位名叫冠廷的網友說，他的阿嬤明年就要滿百歲了，還跟阿嬤說：「阿德我很熟」，原本約好重陽節那天，要安排合照。前幾天，賴總統提早兌現這個約定，並說會記得這次「任務完成」帶來的感動，繼續努力，照顧在台灣這片土地上的每一個人。

下周訪華府傳將見美方高層？ 盧秀燕：沒有設限

台中市長盧秀燕今天到訪紐約，她在會晤記者時說明訪美3大任務，並強調她是一位市長，更重要的也是中華民國國民，只要對國家有幫助的事，都願意盡心盡力去做。盧秀燕下周訪問華府將拜會美國政界，她說沒有設限，「朋友相交彼此要坦誠，多些接觸機會，會有什麼議題內容目前無法確定」。

潘孟安：國民政府只把台灣當反攻大陸跳板 1996年台灣人才成國家主人

賴清德總統昨出席台灣總統直選30周年研討會時表示，國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。賴總統言論引發朝野論戰，總統府秘書長潘孟安今天表示，1996年台灣人終於第一次能親手選出自己的總統，這是台灣人第一次大聲告訴全世界：我們才是國家的主人。「從那天起，我們正式告別了那個專制獨裁的黑夜。」

同台朱立倫 韓國瑜勉青年：從政誘惑多 勿忘人民感受

立法院長韓國瑜今與國民黨前主席朱立倫同台，出席「模擬方城市」青年營隊分享從政歷程。韓國瑜自稱是野草型政治人物，不開豪車、潔身自愛，還提及當年選舉像丐幫，勉勵學員從事政治活動要有「複雜的腦、單純的心」，堅定信念，不辭辛苦走下去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。