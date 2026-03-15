賴總統出任務 與雲林百歲阿嬤相見歡

總統賴清德今天透過社群平台發文表示，今年過年他接到一項很特別的任務，一名年輕的網友在社群平台上標記他，希望他能替家中將滿百歲的長輩送上祝福；前幾天，他前往雲林見證水利工程的啟用、在行程中抽空拜訪他們一家人，提早兌現這個約定。

賴總統說，過年時許多返鄉的年輕人在社群平台上標記他，希望他能替家中的長輩送上祝福。其中，一位網友冠廷的發文，讓他印象深刻。冠廷說阿嬤明年就要滿百歲了，還跟阿嬤說：「阿德我很熟。」約好重陽節那天，要安排兩人合照。

賴總統表示，冠廷這份孝心，讓他深受感動。前幾天，他前往雲林見證水利工程的啟用、在行程中抽空拜訪他們一家人，提早兌現這個約定。

總統說，冠廷的阿嬤一生務農，用勤懇的雙手撐起家庭、拉拔孩子長大，這也是許多台灣長輩一輩子打拚的縮影。冠廷一家也告訴他，阿嬤很感謝政府推動的長照政策與老農津貼，讓長輩晚年能安心、有尊嚴地生活，他也很有感觸；因為執政團隊推動的各項政策，正是希望讓辛勞一輩子的長輩，都能安穩生活。

賴總統表示，很多人說台灣人就像「動物森友會」的島民一樣熱情，一句留言、一個標記，就能牽起一段真實的緣分，所以大家把這樣的行動稱作「動森島民出任務」。他會記得這次「任務完成」帶來的感動，繼續努力，照顧在台灣這片土地上的每一個人。