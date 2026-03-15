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為台灣安全發展 盧秀燕：朋友越多越好、國際上要「廣結善緣」

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市長盧秀燕在美東時間3月14日前往紐約，並與當地媒體茶敘。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕在美東時間3月14日前往紐約，並與當地媒體茶敘。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕在美東時間3月14日前往紐約，並與當地媒體茶敘。盧秀燕強調，為了台灣安全與發展，在國際上要「廣結善緣」，朋友交越多越好，對台灣的發展與安全也越好。她也稱美國80年來都是台灣重要盟友，對美國過去對台灣提供各種國防安全上的協助表達感謝。

盧秀燕結束波士頓行程後，3月14日至16日行程轉往大紐約地區，期間除拜會紐約中華公所外，也將前往哥倫布公園向國父銅像獻花致敬，並與大紐約地區僑界互動。

盧秀燕到紐約首日，先與當地媒體會晤。記者問，美國願意提供適當軍力協防台灣，外傳「習川會」後，可能還會批准一筆近200億的的軍售，台灣應該要有什麼態度立場？盧秀燕說，美國近80年來都是中華民國最重要盟友，不只在商貿、民間與文化教育，更重要是戰略夥伴，這樣交流不是現在才發生才重要，她對美國80年來提供台灣國防安全上各種協助表示感謝。

盧秀燕說，台灣所有需求都是從自身利益出發，自身利益就是中華民國安全與發展，任何有助中華民國安全與發展都應該重視。至於川普總統在川習會後有什麼宣布，「I don't know」，不過只要保持緊密聯繫與交流，我們會掌握訊息，政府也會有所因應與選擇，希望中華民國國民的安全與發展，每個人都要有共識與重視。

此外，國民黨提出「三千八百億元＋Ｎ」的國防特別條例草案，此次出訪是否有不同聲音傳達給美方？盧秀燕說，為了台灣安全與發展，在國際上都要「廣結善緣」，不管東西南北邊的朋友都一樣，尤其越靠近我們都要廣結善緣，朋友能交越多越好，朋友越多，彼此更了解、交流與信任，對台灣安全與發展越好。

另有記者問中共飛機繞台減少原因？盧秀燕說，沒有辦法預測是什麼原因，不過是好事。總而言之，如果大家希望能夠和平相處，總要釋出善意，所以不管在他所謂的主張方面，或者在軍事行動上都必須要克制，如此才能夠互利互榮。「我想所有的彼此關係的發展，需要大家都釋出善意，大家要廣結善緣」。

波士頓 紐約 美國 盧秀燕

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