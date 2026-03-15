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台灣智庫駁國台辦：連領導人都沒得選 還說三道四

中央社／ 台北15日電

總統賴清德昨天出席台灣智庫「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」表示，總統直選象徵「主權在民」，是確立民主台灣的重要里程碑；中國大陸國台辦對此嚴詞批判。台灣智庫今天說，中華人民共和國至今仍未讓人民透過自由、公平、透明的方式選擇國家領導人，卻頻頻對台灣的民主制度說三道四。

中國國台辦評論賴總統出席財團法人台灣智庫舉辦研討會談話，台灣智庫今天透過新聞稿回應表示，這次舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，特別邀請多位曾親身參與台灣民主化歷程的重要人士與學者專家共同回顧歷史、展望未來。許多與會者曾在威權體制下推動改革、投入民主運動甚至參與總統直選，見證台灣從威權走向民主的關鍵時刻，這些珍貴經驗也正是台灣民主韌性的最佳體現。

台灣智庫指出，與會者所分享的民主化歷程與經驗，凸顯台灣透過長期的努力與人民意志，一步一步建立國民主權和自由民主的政治體制。正因如此，台灣社會格外珍惜能夠自由選舉、政策辯論與監督政府的制度。相較之下，中華人民共和國至今仍未讓人民透過自由、公平、透明的方式選擇國家領導人，卻頻頻對台灣的民主制度說三道四，甚至試圖否定台灣人民的政治選擇，其薄弱的立論基礎不僅缺乏正當性，也難免讓外界感到格外諷刺。

台灣智庫表示，台灣的政治發展與民主制度屬於台灣人民自主決定的事務。台灣的主權獨立且完整，台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，中華人民共和國無權也無從對台灣的民主制度與政治發展置喙。任何試圖否定台灣人民以自由選舉決定國家領導人的言論，不僅與事實不符，也無法改變台灣民主制度長期穩定運作的現實。

台灣智庫指出，今年是台灣總統直選30週年，這不僅是台灣民主化歷程的重要里程碑，也象徵台灣人民以自由、公平選舉決定國家領導人的制度已穩定運作30年。作為一個年輕的民主國家，台灣在民主治理、經濟發展以及推動永續與開放社會等方面，都累積了相當可觀且受到國際肯定的成果，這些成果不會因為中國任何的政治宣傳而被抹滅。

台灣智庫強調，民主與自由是普世價值。若中華人民共和國有意了解或學習台灣在自由化與民主化過程中的經驗，台灣社會向來抱持開放態度，樂於與各界進行交流與分享，共同促進區域與世界的和平與繁榮。

國台辦 中華人民共和國 賴總統

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