快訊

飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

經典賽／衛冕軍落馬！日本5：8遭委內瑞拉淘汰首度無緣4強

60歲後發病機率高七倍 耳石脫落恐讓你變換姿勢就天旋地轉

賴總統批國民黨政府不如日殖 翁曉玲：賴總統是台灣人嗎？

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
台灣智庫昨天舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統（圖）出席。賴總統於會中批評，國民黨政府不如日本殖民，引發爭議。圖／聯合報系資料照片
台灣智庫昨天舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統（圖）出席。賴總統於會中批評，國民黨政府不如日本殖民，引發爭議。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨天批國民黨政府不如日本殖民，引發爭議。國民黨立委翁曉玲表示，若台灣仍被日本殖民，台人與日人能平起平坐？台灣能創造經濟奇蹟？人民能選總統及自己的民意代表？看到賴總統此言論，讓人高度懷疑賴總統可能不是台灣人。

賴總統昨天出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會時表示，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。

翁曉玲質疑「賴清德是台灣人嗎？」，從賴總統語出驚人的言論來思考，若「台灣今天仍被日本統治」，台灣人能與日本人平起平坐嗎？台灣人能上學讀書，普遍受國民教育嗎？台灣人均GDP可能超越日本，創造世界經濟奇蹟嗎？台灣可能會有護國神山台積電，成為全球科技產業重鎮嗎？台灣人可能當總統、選出自己的民意代表嗎？

翁曉玲指出，網路上一直有段傳言說，台灣戰後留下許多日本人，而目前在台後代有百萬人，其中有不少人組成民進黨派系「新潮流」。看到賴總統不願見台灣光復，寧可被日本殖民統治的言行，讓人高度懷疑，賴總統可能真的不是台灣人。

日本 翁曉玲 賴總統

延伸閱讀

賴總統嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批賴撕裂社會、製造對立

總統直選30周年 賴總統批國民黨政府不如日殖 藍轟掀仇恨

回應賴總統談話 陸國台辦：不管台灣選了誰都割裂不了兩岸法理聯結

賴總統指國民黨比日本殖民還差 國民黨：仇恨發言忽略歷史背景

相關新聞

內政委員會初登板正面對決劉世芳 李貞秀：立委該做的事都會按部就班

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，明天將登上內政委員會質詢舞台，首次與內政部長劉世芳正面對決。李貞秀表示，自己將在內政委員會關注民生議題，包括居住正義、社會住宅等政策面向，身為一個立委該做的事情，她都會按部就班加以進行，她還說，目前對內政部的索資，回覆資料多是敷衍交差，盼其他部會尊重立法院。

立院本周審查政院國民年金修法 藍綠競相加碼調高至6千到1萬2

為回應物價並因應選舉年需求，立法院衛環委員會本周、暫訂19日排案審查國民年金法相關修法，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委競相加碼，喊出6000元到12000元不等的範圍，並針對防通膨調整機制、喪葬給付、以及財政負擔歸屬提出不同主張。

賴總統批國民黨政府不如日殖 翁曉玲：賴總統是台灣人嗎？

賴清德總統昨天批國民黨政府不如日本殖民，引發爭議。國民黨立委翁曉玲表示，若台灣仍被日本殖民，台人與日人能平起平坐？台灣能創造經濟奇蹟？人民能選總統及自己的民意代表？看到賴總統此言論，讓人高度懷疑賴總統可能不是台灣人。

女力首長相會波士頓暢談市政 盧秀燕讚吳弭是「台灣之光」

台中市長盧秀燕在美東時間3月13日拜會波士頓市長吳弭，兩位女性首長一見如故，熱情擁抱寒暄，並展開深度市政交流。盧秀燕稱吳弭是她此行最想見的人，更是「台灣之光」，這場市政對談展現十足的韌性女力精神。

賴總統嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批賴撕裂社會、製造對立

賴清德總統昨天出席活動談及台灣過去殖民歷史砲口大開，痛批國民黨對台灣人民比日本殖民時期對待台灣人民還要差，引發藍營痛批。市長蔣萬安今早出席活動也直言，身為中華民國總統應要團結社會，而不是撕裂社會。

3寶單親低收補助帳戶遭凍…游淑慧曝行政1盲點救命錢欠同理心

北市有單親家長獨自撫養三名子女，平日靠低收補助維生，近期因無力繳罰單，帳戶突遭法院強制執行扣押。「房租、孩子生活費都在帳戶，真不知道該怎麼辦……」向議員游淑慧陳情，根據「強制執行法」債務人依法領取的社會福利津貼等是不得為強制執行對象，游質疑行政仍有缺口，應該補足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。