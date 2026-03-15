賴總統批國民黨政府不如日殖 翁曉玲：賴總統是台灣人嗎？

賴清德總統昨天批國民黨政府不如日本殖民，引發爭議。國民黨立委翁曉玲表示，若台灣仍被日本殖民，台人與日人能平起平坐？台灣能創造經濟奇蹟？人民能選總統及自己的民意代表？看到賴總統此言論，讓人高度懷疑賴總統可能不是台灣人。

賴總統昨天出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會時表示，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。

翁曉玲質疑「賴清德是台灣人嗎？」，從賴總統語出驚人的言論來思考，若「台灣今天仍被日本統治」，台灣人能與日本人平起平坐嗎？台灣人能上學讀書，普遍受國民教育嗎？台灣人均GDP可能超越日本，創造世界經濟奇蹟嗎？台灣可能會有護國神山台積電，成為全球科技產業重鎮嗎？台灣人可能當總統、選出自己的民意代表嗎？

翁曉玲指出，網路上一直有段傳言說，台灣戰後留下許多日本人，而目前在台後代有百萬人，其中有不少人組成民進黨派系「新潮流」。看到賴總統不願見台灣光復，寧可被日本殖民統治的言行，讓人高度懷疑，賴總統可能真的不是台灣人。