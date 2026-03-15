立院本周審查政院國民年金修法 藍綠競相加碼調高至6千到1萬2

為回應物價並因應選舉年需求，立法院衛環委員會本周、暫訂19日排案審查國民年金法相關修法，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委競相加碼，喊出6000元到12000元不等的範圍，並針對防通膨調整機制、喪葬給付、以及財政負擔歸屬提出不同主張。

行政院會1月22日通過國民年金法部分條文修正草案，將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付將從每個月4049元調高為5000元；身障（基本保證）年金從每個月5437元，預計調高為6715元；草案增訂在4年調整期間再建立檢討機制，只要2年消費者物價指數成長率（CPI）達3%，就隨即調整，因應通膨。

盤點目前修法版本，朝野立委在政院加碼基準持續喊價。藍營在老年年金與基本保證的加碼範圍為6000元至8000元，部分立委金額雖貼齊政院版5000元，但附帶縮短調整年限或增訂CPI達標即刻調漲機制；身心障礙年金加碼範圍則落在8000元至12000元之間。

眾多版本中以國民黨立委蘇清泉、廖偉翔兩人分別提案的版本金額最高，都是將老年年金給付加計金額、老年基本保證年金等加碼至8000元。蘇清泉認為，今年全球通膨及國內物價攀升，消費者物價指數CPI調整率也已達7.34%，若維持現狀恐難保障社會弱勢；廖偉翔則說認為，現行制度調整頻率過低，且17年來國內薪資水平與不動產價值顯著提升，另外「配偶連帶處罰」規定也有違法理衡平，因此應通盤檢討。

綠營在老年年金與基本保證加碼範圍則落在8000元至12000元，除了單純調高金額，徐富癸、郭國文等人則提出「地板價」設計，即計算後若總金額不足8000元者，應直接補足發給8000元；陳亭妃、蔡易餘、王美惠等人的提案中，還加碼「喪葬給付」從5個月翻倍為10個月；范雲版本並增訂附帶條件，規範領取者須在國內設有戶籍且每年居住超過183天，確保資源用於照顧國內民眾；身心障礙年金加碼最高喊到10000元。

在通膨調整機制上，現行規定國民年金每4年按 CPI 調整一次，藍綠雙方皆有多個提案要求縮短為「每1年、2年或3年」調整，或強制規定「只要CPI漲幅超過 2%至5%，就必須立刻調漲。

此外，此次修法另一大共識是廢除被外界詬病的「懲罰婚姻」條款，現行法規為保障被保險人經濟安全，對於被保險人的配偶若未依期限代繳保險費將處以罰鍰，政院版草案已予以刪除，朝野立委也高度共識刪除相關規定。

另外，在財政負擔上，先前民進黨團與立委吳思瑤等人提案主張，配合「財政收支劃分法」修法後地方財源增加，未來國民年金加碼所需經費，應由現行的「中央負擔」改為「各級地方政府依財力分級共同分攤」。