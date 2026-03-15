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內政委員會初登板正面對決劉世芳 李貞秀：立委該做的事都會按部就班

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
立法院會上周進行國是論壇，民眾黨立委李貞秀（圖）初登板發言略顯緊張。記者許正宏／攝影
立法院會上周進行國是論壇，民眾黨立委李貞秀（圖）初登板發言略顯緊張。記者許正宏／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，明天將登上內政委員會質詢舞台，首次與內政部劉世芳正面對決。李貞秀表示，自己將在內政委員會關注民生議題，包括居住正義、社會住宅等政策面向，身為一個立委該做的事情，她都會按部就班加以進行，她還說，目前對內政部的索資，回覆資料多是敷衍交差，盼其他部會尊重立法院

立法院八大常設委員會上周舉行召委選舉，藍綠黨團分別推派立委廖先翔、李柏毅擔任內政委員會召委。廖先翔受訪時表示，只要李貞秀的立委資格，沒有因為任何法定程序被取消，自己將會確保李貞秀的權益。李柏毅則說，針對李貞秀是否適合擔任立委，內政委員會有太多機密文件，未來將進一步與行政院協商討論。

此外，立法院長韓國瑜上周也召集黨團協商，研商李貞秀立委身分認定相關事宜，朝野立委與行政部門未能取得共識。韓國瑜在會議結束前裁示，本案的事實跟法律皆有待釐清，既然李貞秀已經完成宣誓就職，因此在相關事實查明、司法最終判決確定以前，就應該尊重其立委身分與職權。

立法院內政委員會明天邀請劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。由於劉世芳先前揚言不提供李貞秀密件資料，行政院長卓榮泰也直指李貞秀立委資格尚待確認，「在該名立委合格資格尚未確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供」，輪值召委李柏毅與內政部的態度，在在牽動李貞秀能否上台質詢。

李貞秀受訪時表示，自己最近在準備總質詢及國是論壇，而針對民眾陳情也有進行相關索資，儘管有收到內政部提供資料，但是內容大多屬於敷衍交差，希望其他部會能夠尊重立法院，「看看能不能有個轉彎，等於也是給他們一個台階下。」

李貞秀說，所有新住民來到台灣，大家的內心都很強大，「我們是少數沒錯，但是少數不等於弱勢，包括原住民朋友也是」，陸配也只是要求平權，而不是被當二等公民，這是她擔任立委的底線，未來就是要守護這群人，絕對不能被當成二等公民，因此將在內政委員會關心民生議題，包括居住正義、社會住宅等政策面向。

倘若行政機關抗拒質詢，未來將會採取什麼策略，李貞秀則表示，行政機關還是要尊重立法院，身為一個內政委員會的成員，所有應該做的事情都會去做，「一個立委該做的事情，我都會按部就班地做」，絕對不會理會綠營的政治操作，希望相關部會尊重韓國瑜的裁示，後續大家好好配合。

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