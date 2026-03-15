女力首長相會波士頓暢談市政 盧秀燕讚吳弭是「台灣之光」

台中市長盧秀燕在美東時間3月13日拜會波士頓市長吳弭，兩位女性首長一見如故，熱情擁抱寒暄，並展開深度市政交流。盧秀燕稱吳弭是她此行最想見的人，更是「台灣之光」，這場市政對談展現十足的韌性女力精神。

盧秀燕率團拜會波士頓市政府時表示，吳弭與她都是女性從政，她深知多麼不易。她們分享台中和波士頓的交通與社宅政策，現場還有哈佛、麻省理工大學的學校社團代表一起座談。

吳弭提到，她的雙親皆來自台灣，現在仍有親戚居住在台中，這份特殊的連結讓她對台中備感親切。盧秀燕細心注意到吳市長辦公室內的全家福照，特別稱讚吳市長作為三個孩子的母親，能在繁忙市政與家庭生活間取得平衡，展現令人驚艷的領導力與韌性，她身為女性政治人物感同身受。

吳弭會中分享波士頓推動三條免費公車路網的初衷，強調市府透過大數據分析，精準鎖定高搭乘率、交通瓶頸路段及主要經濟走廊，藉由簡化收費程序來加快行車效率，有效緩解城市交通壓力。

盧秀燕也分享台中的「雙十公車」政策，強調台中透過十公里內免費，以及最高收費10元的機制，照顧八成通勤族並落實公平性，雙方在推動公共運輸效能上的理念不謀而合。

盧秀燕稱讚波士頓投入大比例的民生預算，提及台中也同樣致力支持青年與弱勢族群的安居需求，以市民福利為優先作為市政規劃。盧最後致贈象徵「台中家鄉味」的梨山茶葉禮盒、手染絲巾，並邀請吳弭市長及團隊未來造訪台中，看看故鄉的變化。