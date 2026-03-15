盧秀燕訪紐約 為台灣安全發展廣結國際善緣

台中市長盧秀燕今天到訪紐約，她在會晤記者時說明訪美3大任務，強調為了台灣安全與發展，在國際上要廣結善緣，朋友交越多越好，對台灣的發展與安全也越好。

台中市長盧秀燕結束波士頓行程後，14日到訪紐約中華公所，會晤主席伍銳賢與僑界領袖。之後前往紐約華埠哥倫布公園（Columbus Park），向孫中山銅像獻花。

盧秀燕表示，「國父與先賢先烈創建的中華民國是亞洲第一個民主自由國家，最大的價值就是民主與自由」。透過民主自由有選舉，選舉可以決定國家與人民的方向，透過法治可解決分歧與問題，因此民主信念非常重要。紐約中華公所就是灘頭堡，前來拜訪格外有意義。

結束華埠行程後，盧秀燕與市府團隊出席在法拉盛（Flushing）舉行的僑宴，僑胞歡迎盧秀燕到訪。

盧秀燕在僑宴前會晤媒體，說明訪美3項任務，包括深化與姊妹市交流，美國是台中市的姊妹市與友好城市最多的國家，希望與這些城市有更多交流。

接著是關心與宣慰僑胞，美國也是台灣民眾分布最多的國家，也有很多台中鄉親，對於海外鄉親應給予關心。

最後是鞏固台美邦誼，美國是中華民國盟友也是戰略夥伴，近80年來台美關係深厚，她表示，「不要以為朋友不需要經營，朋友需要經營才能有更多瞭解、信任與合作」。

對於台美與兩岸關係，盧秀燕指出，為了台灣的安全與發展，在國際上要廣結善緣，不管東西南北邊的朋友都一樣，越靠近台灣的更要廣結善緣。朋友交越多越好，彼此更瞭解與交流、信任，對台灣的發展與安全越好。

盧秀燕強調自己是一位市長，更重要的也是中華民國國民。她強調，出訪前許多人對此行有很多想像與期許、甚至好奇，但不管什麼角色，就是善盡中華民國國民的義務，只要對國家有幫助的事，都願意盡心盡力去做。

盧秀燕一行人下週將訪問華府，她說，此行除了3大任務，也許有其他人願意見面聊聊，她沒有任何設限，「朋友相交彼此要坦誠，多些接觸機會，會有什麼議題內容目前無法確定」。

盧秀燕說：「交朋友要彼此尊重。朋友想瞭解的議題，只要能為台灣發聲，為中華民國發聲，為台灣好，為中華民國好的事，都願意全力以赴。」