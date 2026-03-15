快訊

00918、00919、0056怎麼挑？填息力是關鍵…看總報酬率表現最直接

經典賽／佐藤輝明追平安+森下翔太3分砲 日本隊5：2領先

力挺卓榮泰包機赴日 陳水扁：私人外交、迷航外交都是為台灣拚外交

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕訪紐約 為台灣安全發展廣結國際善緣

中央社／ 紐約14日專電

台中市長盧秀燕今天到訪紐約，她在會晤記者時說明訪美3大任務，強調為了台灣安全與發展，在國際上要廣結善緣，朋友交越多越好，對台灣的發展與安全也越好。

台中市長盧秀燕結束波士頓行程後，14日到訪紐約中華公所，會晤主席伍銳賢與僑界領袖。之後前往紐約華埠哥倫布公園（Columbus Park），向孫中山銅像獻花。

盧秀燕表示，「國父與先賢先烈創建的中華民國是亞洲第一個民主自由國家，最大的價值就是民主與自由」。透過民主自由有選舉，選舉可以決定國家與人民的方向，透過法治可解決分歧與問題，因此民主信念非常重要。紐約中華公所就是灘頭堡，前來拜訪格外有意義。

結束華埠行程後，盧秀燕與市府團隊出席在法拉盛（Flushing）舉行的僑宴，僑胞歡迎盧秀燕到訪。

盧秀燕在僑宴前會晤媒體，說明訪美3項任務，包括深化與姊妹市交流，美國是台中市的姊妹市與友好城市最多的國家，希望與這些城市有更多交流。

接著是關心與宣慰僑胞，美國也是台灣民眾分布最多的國家，也有很多台中鄉親，對於海外鄉親應給予關心。

最後是鞏固台美邦誼，美國是中華民國盟友也是戰略夥伴，近80年來台美關係深厚，她表示，「不要以為朋友不需要經營，朋友需要經營才能有更多瞭解、信任與合作」。

對於台美與兩岸關係，盧秀燕指出，為了台灣的安全與發展，在國際上要廣結善緣，不管東西南北邊的朋友都一樣，越靠近台灣的更要廣結善緣。朋友交越多越好，彼此更瞭解與交流、信任，對台灣的發展與安全越好。

盧秀燕強調自己是一位市長，更重要的也是中華民國國民。她強調，出訪前許多人對此行有很多想像與期許、甚至好奇，但不管什麼角色，就是善盡中華民國國民的義務，只要對國家有幫助的事，都願意盡心盡力去做。

盧秀燕一行人下週將訪問華府，她說，此行除了3大任務，也許有其他人願意見面聊聊，她沒有任何設限，「朋友相交彼此要坦誠，多些接觸機會，會有什麼議題內容目前無法確定」。

盧秀燕說：「交朋友要彼此尊重。朋友想瞭解的議題，只要能為台灣發聲，為中華民國發聲，為台灣好，為中華民國好的事，都願意全力以赴。」

台美關係 美國 波士頓 盧秀燕 中華民國 孫中山

延伸閱讀

盧秀燕喊「家和萬事興」 她提這兩事解析「像是政治口號」

星期透視／盧秀燕訪美 固本培元、徐圖後進

影／「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

姊妹市治理交流 盧秀燕抵美演說

相關新聞

賴總統嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批賴撕裂社會、製造對立

賴清德總統昨天出席活動談及台灣過去殖民歷史砲口大開，痛批國民黨對台灣人民比日本殖民時期對待台灣人民還要差，引發藍營痛批。市長蔣萬安今早出席活動也直言，身為中華民國總統應要團結社會，而不是撕裂社會。

盧秀燕喊「家和萬事興」 她提這兩事解析「像是政治口號」

台中市長盧秀燕於美東時間13日受邀波士頓僑宴，引用蔣渭水名言「團結真有力、家和萬事興」進行演說，呼籲以「家和萬事興」化解社會對立，只要大家和平相處，就沒有解決不了的問題，同時強調這是她治理台中的態度，也想跟各位華人同胞分享。但民進黨提名的下屆市長參選人、立委何欣純卻提出兩件事，認為這樣的說法就「像是政治口號」。

3寶單親低收補助帳戶遭凍…游淑慧曝行政1盲點救命錢欠同理心

北市有單親家長獨自撫養三名子女，平日靠低收補助維生，近期因無力繳罰單，帳戶突遭法院強制執行扣押。「房租、孩子生活費都在帳戶，真不知道該怎麼辦……」向議員游淑慧陳情，根據「強制執行法」債務人依法領取的社會福利津貼等是不得為強制執行對象，游質疑行政仍有缺口，應該補足。

立委轉首長近20人「歷屆最高」 補選之戰藍綠恐大洗牌

2026年地方首長選舉逐漸升溫，藍綠選將各自開始備戰，而本屆立委轉戰首長人數特別多，統計113席立委中已經初選勝出被黨提名者，高達15位，其餘還有6人被黨內點名或初選中，數量驚人。讓立院人士驚呼「幾乎整個立法院都在選舉！」預料立院也將提前進入選戰會期，下個戰場補選之戰也將牽動國會生態。

總統直選30周年 賴總統批國民黨政府不如日殖 藍轟掀仇恨

賴清德總統昨天出席台灣總統直選卅周年與民主韌性研討會呼籲，台灣要捍衛得來不易的民主制度，就要強化國防預算；此外，他在談到民主歷程時說，台灣過去有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，「尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」。國民黨反批賴總統再掀仇恨和情緒表達，無助社會理性對話。

訪美僑宴 盧秀燕：領導人應解決內部衝突

台中市長盧秀燕在美東時間十三日拜會波士頓市長吳弭，稱吳弭是她此行最想見的人，更是台灣之光。她在波士頓僑宴表示，我國現在內部有一些衝突，身為領導人最重要的是拿出態度解決，「團結真有力、家和萬事興」，必須和氣團結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。