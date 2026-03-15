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賴總統嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批賴撕裂社會、製造對立

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
賴清德總統昨天出席活動談及台灣過去殖民歷史砲口大開，痛批國民黨對台灣人民比日本殖民時期對待台灣人民還要差，台北市長蔣萬安今早出席活動也直言，身為中華民國總統應要團結社會，而不是撕裂社會。圖／翻攝udn直播
賴清德總統昨天出席活動談及台灣過去殖民歷史砲口大開，痛批國民黨對台灣人民比日本殖民時期對待台灣人民還要差，台北市長蔣萬安今早出席活動也直言，身為中華民國總統應要團結社會，而不是撕裂社會。圖／翻攝udn直播

賴清德總統昨天出席活動談及台灣過去殖民歷史砲口大開，痛批國民黨對台灣人民比日本殖民時期對待台灣人民還要差，引發藍營痛批。市長蔣萬安今早出席活動也直言，身為中華民國總統應要團結社會，而不是撕裂社會。

賴總統昨天於總統直選30周年研討會表示，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差，言論一出引發熱議，藍營更痛批是刻意製造對立仇恨發言。

台北市長蔣萬安今出席國際自由車環台公路大賽受訪表示，殖民主義和二次大戰是台灣人心中的傷痛，也是國際社會傷痛，賴總統身為中華民國總統應要促進團結社會，不是一再撕裂社會，製造更深仇恨和對立。

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