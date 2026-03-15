聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批賴撕裂社會、製造對立
賴清德總統昨天出席活動談及台灣過去殖民歷史砲口大開，痛批國民黨對台灣人民比日本殖民時期對待台灣人民還要差，引發藍營痛批。市長蔣萬安今早出席活動也直言，身為中華民國總統應要團結社會，而不是撕裂社會。
賴總統昨天於總統直選30周年研討會表示，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差，言論一出引發熱議，藍營更痛批是刻意製造對立仇恨發言。
台北市長蔣萬安今出席國際自由車環台公路大賽受訪表示，殖民主義和二次大戰是台灣人心中的傷痛，也是國際社會傷痛，賴總統身為中華民國總統應要促進團結社會，不是一再撕裂社會，製造更深仇恨和對立。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。