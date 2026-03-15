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3寶單親低收補助帳戶遭凍…游淑慧曝行政1盲點救命錢欠同理心

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
「法律的溫度：救助金不得被強制執行」。議員游淑慧說，根據強制執行法第122條明文規定，債務人依法領取的社會福利津貼、社會救助或補助，是不得為強制執行的對象。（示意圖非，本新聞個案）本報資料照片。
「法律的溫度：救助金不得被強制執行」。議員游淑慧說，根據強制執行法第122條明文規定，債務人依法領取的社會福利津貼、社會救助或補助，是不得為強制執行的對象。（示意圖非，本新聞個案）本報資料照片。

北市有單親家長獨自撫養三名子女，平日靠低收補助維生，近期因無力繳罰單，帳戶突遭法院強制執行扣押。「房租、孩子生活費都在帳戶，真不知道該怎麼辦……」向議員游淑慧陳情，根據「強制執行法」債務人依法領取的社會福利津貼等是不得為強制執行對象，游質疑行政仍有缺口，應該補足。

游淑慧說，她近日接獲一位弱勢三寶單親家長陳情，因罰單無力繳納被迫凍結帳戶，接到陳情電話時，對方在電話那頭，「是焦急萬分的求救聲。」

「法律的溫度：救助金不得被強制執行」。游說，根據強制執行法第122條明文規定，債務人依法領取的社會福利津貼、社會救助或補助，是不得為強制執行的對象。很多人不知道的是，要為了保障這份「救命錢」不被錯扣，最好的防線就是向金融機構申請開立 「社會救助金專戶」，確保專款專用。

「政府也應該補足行政缺口，不讓民眾自力救濟」，游說，處理過程中，她發現了一個行政盲點，社會局因補助需經審查、不一定通過，因此並未在民眾申請初期就普及「專戶」的資訊。導致許多弱勢民眾在帳戶被凍結、陷入絕境時，才驚覺有此選項。雖然這個個案，在協助向執行署提出異議後，趕在房租到期前一天成功解凍帳戶，但這份煎熬不該由民眾獨自承擔。

游也要求社會局做到兩點，第一主動告知：民眾申請補助時，應同步宣導開立專戶的資訊；第二積極協助：得知民眾帳戶遭強制執行時，社會局應第一時間協助向執行分署聲明異議，而非讓弱勢群眾自力救濟。

游說，社會局應該是弱勢群眾的「撐傘人」，行政服務不能只有冰冷的程序，更要具備同理心。社會局允諾會加強宣導開立專戶。

強制執行 帳戶 社會局

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