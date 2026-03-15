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盧秀燕喊「家和萬事興」 她提這兩事解析「像是政治口號」

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
民進黨提名的下屆市長參選人、立委何欣純提出兩件事，認為盧秀燕的「家和萬事興」說法就「像是政治口號」。本報資料照
民進黨提名的下屆市長參選人、立委何欣純提出兩件事，認為盧秀燕的「家和萬事興」說法就「像是政治口號」。本報資料照

台中市長盧秀燕於美東時間13日受邀波士頓僑宴，引用蔣渭水名言「團結真有力、家和萬事興」進行演說，呼籲以「家和萬事興」化解社會對立，只要大家和平相處，就沒有解決不了的問題，同時強調這是她治理台中的態度，也想跟各位華人同胞分享。但民進黨提名的下屆市長參選人、立委何欣純卻提出兩件事，認為這樣的說法就「像是政治口號」。

何欣純說，盧市長出發前將此行訪美定調為「超越城市外交」，外界解讀具有高度政治意涵。但，對照台灣政局近期的兩件事，她在美國高喊「家和」，顯得格外諷刺。

首先，立法院審查中央選舉委員會人事同意權時，民進黨展現誠意，對全數投下同意票；但藍白卻聯手封殺三位人選，包括江啟臣副院長與楊瓊瓔委員也如此。這樣的政治封殺，難道就是盧市長口中的「家和」？

再者，立法院長韓國瑜與江啟臣副院長在除夕發聲明，要把國防特別條例列為最優先審議。但，國民黨召委寧願排考察，也不排案審查，一個拖字訣。盧市長此刻人在美國，美方觀察台灣國會釋出的訊號，該如何解讀？

何欣純說，盧市長對外高喊「家和萬事興」，但其所屬政黨卻在國會「封殺、拖延、不講理」這樣的政治操作，社會感到矛盾。盧市長或許想展現高度，但從幾次關鍵時刻的表現來看，各界不難看出，真正需要「家和」的，或許正是盧市長與其所屬的國民黨。

美國 盧秀燕 何欣純 台中

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