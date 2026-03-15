訪美僑宴 盧秀燕：領導人應解決內部衝突

聯合報／ 記者陳敬丰、特約記者周菊子／台中─美國波士頓連線報導

台中市長盧秀燕在美東時間十三日拜會波士頓市長吳弭，稱吳弭是她此行最想見的人，更是台灣之光。她在波士頓僑宴表示，我國現在內部有一些衝突，身為領導人最重要的是拿出態度解決，「團結真有力、家和萬事興」，必須和氣團結。

盧秀燕率團拜會波士頓市政府時表示，吳弭與她都是女性從政，她深知多麼不易。她們分享台中和波士頓的交通與社宅政策，現場還有哈佛、麻省理工大學的學校社團代表一起座談。

盧秀燕晚間參加紐英崙中華公所設宴，紐英崙中華公所主席雷國輝、紐英崙中華總會主席余麗瑛、駐波士頓辦事處長廖朝宏等人出席，僑宴從晚間六時持續到九時半。與會人士表示，僑胞對盧秀燕相當熱情。

盧秀燕致詞提及，台中是晶片領航城市，台中本就擁有傲視全球的精密機械產業，加上台積電與美光投資帶動，正在全力轉型為智慧製造和ＡＩ重鎮。

至於台灣內政，盧秀燕坦言，確有不少內部衝突，領導人應拿出態度解決；她引用已故社會運動家蔣渭水的名言，「團結真有力」，稱只要大家和平相處，和氣、團結，沒有解決不了的問題，不管華人身在何處，世界各國、中華民國、台灣乃至台中，都是一樣的。

盧秀燕十四日赴紐約，下午將到哥倫布公園向國父銅像獻花致敬，晚上參加大紐約僑宴；十七日將前往華府，預計會晤美方官員。

盧秀燕 波士頓

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