林飛帆示警假訊息攻勢 大陸期望台灣人「自我懷疑」

今年底將舉行地方縣市長選舉，國安會副秘書長林飛帆今天表示，中國對台假訊息攻勢不會比過去少，目的是要分化台灣社會、打擊政府正當性，以及讓民眾懷疑台灣與國際友盟關係，期望台灣人產生高度自我懷疑，懷疑台灣能否作為民主國家繼續生存。

台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，下午舉行「跨世代對話：邁向民主韌性的未來」座談場次，由社團法人台灣運動好事協會理事長呂捷主持，邀請林飛帆、國安會諮詢委員李育杰、總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙、法律白話文運動站長楊貴智與談。

劉玉皙表示，1990年代認為民主化的道路會一直走下去，但2018年高雄市長選舉結果讓她感受到衝擊，當時感受到一些不尋常情況，之後與丈夫、中山大學副教授佘健源共同進行中共如何利用媽祖廟滲透台灣的研究，發現境外敵對勢力的威脅是直接進入台灣內部，這也是台灣民主韌性所遭遇到的挑戰。

針對台灣民主需要靠制度還是社會，楊貴智認為，若民主還未成熟，要靠社會力量去打造民主制度，一旦民主上路，就該關注民主健全的程度是否有能力吸收各種衝擊與壓力，因為不可能總是將壓力都讓人民來承擔，而是需要有完整制度來保護大家；所以當民主成熟後，繼續穩健前進需要靠制度，不能把所有問題都丟回給社會承擔，因此需要讓法律可以解決各種不同糾紛。

楊貴智說，以台灣現在的狀態是需要靠制度，當憲法法庭面臨涉己的憲法訴訟法問題時，大法官出來宣告的價值是「法院不能停」，所以要讓社會意識到法院運作不能停，所有的衝突都需要在法院解決；若無法讓這樣想法成為社會共識，民主韌性將無法維繫，因此希望民眾能一起挺大法官，讓憲政韌性持續走下去。

林飛帆表示，台灣面對中國的假訊息攻勢不會比2018年要輕，中國假訊息以3條進攻軸線進行，第一是盡可能分化台灣社會，但分化不一定要全部用假訊息，也可以用部分真實訊息做散播，讓更極端意見在網路、媒體不斷呈現，使民眾感到「很煩」，久而久之不想理會，進而不想去投票。

林飛帆說，第二，中國的目標是拆解民進黨政府正當性與群眾支持，即透過部分真實、部分虛假的訊息來形塑氛圍打擊政府正當性；第三是破壞台灣與國際盟友的關係，就是操作疑美論、疑日論，甚至讓台灣民眾對友盟產生懷疑。

林飛帆指出，倘若中國這3條進攻軸線、認知作戰都達到目的，其產生的效果就是台灣人會自我懷疑，覺得為何要關心政治紛擾、不想理會網路上的討論，以及不相信會有盟友願意幫助台灣；終極效果就是讓台灣人產生高度自我懷疑，懷疑台灣能否作為一個民主國家繼續生存，進而最終選擇「跟對方談看看吧」的想法。

面對今年底地方選舉，林飛帆表示，國安單位花很多心力追蹤假訊息來源，美國今年底也有期中選舉，台灣年底地方選舉形同期中選舉，這些選舉會影響到2028年的總統大選，所以中國會花非常大的力氣進行資訊操作。