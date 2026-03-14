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美伊戰火未歇 賴總統：石油與天然氣供應在未來數月內不受影響

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統表示，針對近期能源供應議題，政府已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，「石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響」。記者許正宏／攝影 許正宏
賴清德總統表示，針對近期能源供應議題，政府已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，「石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響」。記者許正宏／攝影 許正宏

賴清德總統上午在彰化參加「台灣轉型創新協會第2次會員大會暨第5次理監事會議」時表示，針對近期能源供應議題，政府已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，「石油天然氣供應在未來數月內不會受到影響」，請產業界放心。

根據總統府新聞稿，賴總統在致詞時提及美台經貿談判、全球供應鏈重組和中東戰爭引發的能源供應等問題。

賴總統說，美國聯邦最高法院撤銷對等關稅的法律基礎國際緊急經濟權力法案（IEEPA）後，美方目前依據1974年貿易法第122條對全球課徵15%關稅，並對多國啟動301條款調查；政府會持續與美國保持聯繫，確保談判成果與產業利益，維護台灣傳統產業及中小微企業的競爭力。

賴總統表示，針對近期能源供應議題，政府已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響，請產業界放心；這幾年國際政經局勢變動很大，面對全球供應鏈重組、AI浪潮、美國關稅政策，到最近中東戰爭引發的能源供應等問題。在世界的變局中，國際越看見台灣的重要性。

傳統產業 對等關稅 石油 賴清德 天然氣 美伊開戰

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