賴總統批國民黨不如日本殖民 許宇甄：抹黑偷渡台獨才對不起台灣

賴清德總統今於總統直選30周年研討會表示，國民黨政府「對待台灣人民比日本殖民還差」。國民黨立委許宇甄批，賴清德昧於歷史、踐踏中華民國，靠抹黑國民黨偷渡台獨，才是真正對不起台灣。

許宇甄表示，賴總統這種說法不是面對歷史，而是撕裂歷史；不是反省威權，而是用片段史觀抹煞整個中華民國在台灣的建設成果。二二八與白色恐怖當然必須記取、必須反省，但賴總統不能一邊享受中華民國憲政體制下的總統權力，一邊又把帶領台灣走出貧困、建立現代化國家基礎的歷史貢獻，整筆抹黑、整段刪除。

許宇甄指出，二戰後許多擺脫殖民的國家，原本都被看好能快速崛起，最後卻陷入停滯、貧窮甚至動盪，南美洲許多國家如此，菲律賓也是如此。台灣之所以沒有走上那條路，不是靠民進黨今天嘴巴說民主就自然成功，而是國民黨在台灣一步一步打下經濟起飛的基礎。從農業改革、食品加工、出口導向、輕工業升級，到十大建設奠定交通、能源、港口、工業體系，再到獨具慧眼推動高科技產業、扶植半導體、成立台積電，才有今天台灣在全球科技供應鏈舉足輕重的地位。沒有國民黨當年的戰略眼光與政策定力，哪來今天的電子產業？哪來今天股市上漲時民進黨拿來說嘴的榮景？賴總統若要收割今天的經濟果實，至少先承認是前人種樹，別一邊乘涼、一邊砍樹。