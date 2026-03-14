快訊

巴菲特稱「別人恐懼時要貪婪」美股跌新低該增持？專家揭最佳時機

鏡週刊爆童子瑋直追！綠民調差6.2個百分點 謝國樑老神在在回1句

胡瓜頂級富豪粉絲身家曝光！曾年收8億 竹科教父「坐擁9千坪莊園」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統批國民黨不如日本殖民 許宇甄：抹黑偷渡台獨才對不起台灣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統（圖）等人出席與會。記者許正宏／攝影
台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統（圖）等人出席與會。記者許正宏／攝影

賴清德總統今於總統直選30周年研討會表示，國民黨政府「對待台灣人民比日本殖民還差」。國民黨立委許宇甄批，賴清德昧於歷史、踐踏中華民國，靠抹黑國民黨偷渡台獨，才是真正對不起台灣。

許宇甄表示，賴總統這種說法不是面對歷史，而是撕裂歷史；不是反省威權，而是用片段史觀抹煞整個中華民國在台灣的建設成果。二二八與白色恐怖當然必須記取、必須反省，但賴總統不能一邊享受中華民國憲政體制下的總統權力，一邊又把帶領台灣走出貧困、建立現代化國家基礎的歷史貢獻，整筆抹黑、整段刪除。

許宇甄指出，二戰後許多擺脫殖民的國家，原本都被看好能快速崛起，最後卻陷入停滯、貧窮甚至動盪，南美洲許多國家如此，菲律賓也是如此。台灣之所以沒有走上那條路，不是靠民進黨今天嘴巴說民主就自然成功，而是國民黨在台灣一步一步打下經濟起飛的基礎。從農業改革、食品加工、出口導向、輕工業升級，到十大建設奠定交通、能源、港口、工業體系，再到獨具慧眼推動高科技產業、扶植半導體、成立台積電，才有今天台灣在全球科技供應鏈舉足輕重的地位。沒有國民黨當年的戰略眼光與政策定力，哪來今天的電子產業？哪來今天股市上漲時民進黨拿來說嘴的榮景？賴總統若要收割今天的經濟果實，至少先承認是前人種樹，別一邊乘涼、一邊砍樹。

許宇甄 賴清德 國民黨 日本 台獨

延伸閱讀

批賴總統模糊國家定位 林沛祥批「口嗨台獨」：萊爾校長的異想世界

賴總統指國民黨比日本殖民差 藍營5問：若非抗戰勝利台灣早被共產黨占領

回應賴總統談話 陸國台辦：不管台灣選了誰都割裂不了兩岸法理聯結

賴總統指國民黨比日本殖民還差 國民黨：仇恨發言忽略歷史背景

相關新聞

「過去統治者心不在台」 賴總統嗆國民黨：對待台灣人比殖民的日本還差

賴清德總統今天出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會時表示，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。

美伊戰火未歇 賴總統：石油與天然氣供應在未來數月內不受影響

賴清德總統上午在彰化參加「台灣轉型創新協會第2次會員大會暨第5次理監事會議」時表示，針對近期能源供應議題，政府已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，「石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響」，請產業界放心。

柯文哲西螺拜媽祖大秀電子腳鐐 自嘲「欽差要犯」：進去就當休息

民眾黨前主席柯文哲今天下午到雲林縣西螺鎮走訪基層，除拜訪地方人士，也前往西螺福興宮參拜媽祖，與會人士透露柯暢談獄中生活，不但自嘲是「欽差要犯」，還當場秀出電子腳鐐，且接下來將參與大甲媽祖、白沙屯媽祖進香活動，「與神同行」，為國家社會祈福。

「魅力攻勢」升溫 路透曝北京拉攏巴拉圭政界試圖挖我友邦

台灣唯一的南美洲邦交國巴拉圭去年有多名國會議員和記者接受北京全額招待，參與豪華的訪問中國考察團。路透社指出，中國過去一年...

賴總統批國民黨不如日本殖民 許宇甄：抹黑偷渡台獨才對不起台灣

賴清德總統今於總統直選30周年研討會表示，國民黨政府「對待台灣人民比日本殖民還差」。國民黨立委許宇甄批，賴清德昧於歷史、踐踏中華民國，靠抹黑國民黨偷渡台獨，才是真正對不起台灣。

批賴總統模糊國家定位 林沛祥批「口嗨台獨」：萊爾校長的異想世界

賴清德總統今於總統直選30周年研討會表示，「台灣人民藉總統直選確立政府合法性」，「台灣是主權獨立的國家，不管名字是中華民國、中華民國台灣或台灣」，國民黨「對待台灣人民比日本殖民還差」。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，整體聽下來，與其說是國家戰略，更像是一場充滿想像力的政治演說，理想很豐滿，但現實卻相當悲哀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。