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謝長廷指直選民主化等於台灣化 許信良憂憲政缺共識

中央社／ 台北14日電

今年是台灣總統直選30週年，民進黨兩位前主席許信良、謝長廷今天同場與談，謝長廷從總統直選是落實中華民國憲法的角度認為，民主化只有在台灣實施、等於台灣化；許信良由憲政發展角度指出，台灣民主最大危機是缺乏憲政共識，呼籲民間應建立憲政共識以鞏固台灣民主制度。

台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」，第2場次題目「人民作主三十：回望總統直選與作為想像共同體的台灣」，邀請曾參與首次總統直選擔任副總統候選人的謝長廷，以及1997年與前總統李登輝合作推動修憲的前民進黨主席許信良與談。

謝長廷回憶1996年首次總統民選與總統候選人彭明敏搭檔參選情況時說，他當時50歲，彭明敏當年在民進黨並不順利、形同孤獨在選舉，當時民進黨主席施明德提出與新黨大和解，彭明敏對此非常憤慨，選完後邀他一起退出民進黨。

謝長廷表示，他當時跟彭明敏說，擔任副手時沒有說要一起同進退，此後彭明敏退黨成立建國黨；由於他是民進黨創黨元老之一，對民進黨有感情，但民進黨對這段選舉歷史不太著墨。

他強調，憲法雖然是中華民國憲法，但民主化只有在台灣實施，民主化等於台灣化，這一點很重要。首先是總統直選，人民去投票代表是國家主人；其次是中國當時用飛彈對台軍演，讓台灣人民覺得命運與共。

談及共同體，謝長廷說，1992年民進黨有制憲會議討論憲法，針對總統制或內閣制進行大辯論，而他贊成總統制，因為總統選舉才能改造文化；另外是轉型正義很重要，必須繼續做。

民進黨前主席許信良表示，1997年他與前總統李登輝合作推動修憲，確定是根據法國第五共和、雙首長制來推動修憲，而台灣現在最嚴重與民主最大的危機，就是朝野互控違憲、對憲政內涵沒有共識；因此，鞏固民主必須確立憲政共識，建立憲政共識與轉型正義都須透過民間推動。

許信良指出，在野黨把立法院當成美國國會，但依據中華民國憲法，立法院只有審議權，審議的政府的提案與預算，甚至沒有給立法院提案權。

他以國會邀請總統進行國情報告為例表示，依據法國第五共和憲法，總統若想到國會報告、國會就必須開會，國會有責任要聽總統報告，但不是有權可質詢總統；台灣的雙首長制憲法，就是建立以總統為憲政運作中心的制度，總統就是憲政運作中心，而不是國會。

許信良強調，憲政若無共識，民主難以走下去、朝野僵局無解，且因為修憲門檻過高，想透過政府與在野黨來建立憲政共識也很不容易；因此，一定要從民間來建立憲政共識。

憲政 李登輝 中華民國憲法

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